Poseł Konfederacji o zbrodni Tuska i Morawieckiego. Wskazał ważny problem z obowiązkową służbą wojskową

Trwająca w Ukrainie wojna oraz doniesienia o aktach dywersji sprawiają, że coraz częściej pojawiają się pytania o to, czy Polska jest gotowa na ewentualne zagrożenie. W programie „Poranny Ring” zapytano Krzysztofa Mulawę, czy rząd powinien przywrócić zasadniczą służbę wojskową, czy zachęcać Polaków do zdobywania podstawowych umiejętności na własną rękę. Polityk Konfederacji opowiedział się za tą drugą opcją.

– Zdecydowanie to drugie. Zasadnicza służba wojskowa. Nawet nie jest możliwa, panie redaktorze –

Obowiązkowa służba wojskowa w Polsce? Mulawa: Nie jesteśmy gotowi

Jak zaznaczył Mulawa, powodem takiego stanu rzeczy nie jest tylko i wyłącznie brak woli politycznej. Wskazał, że nasza armia nie dysponuje odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym, by móc nagle przyjąć w swoje szeregi tysiące potencjalnych żołnierzy.

Poseł Konfederacji zaprezentował jednocześnie swoją wizję rozwiązania tego problemu, która mogłaby być realizowana metodą małych kroków. W pierwszej kolejności zamiast obowiązkowego poboru zaproponował stworzenie dłuższych szkoleń dla chętnych, co w konsekwencji przyczyniłoby się do sukcesywnego powiększania liczby osób posiadających przeszkolenie wojskowe.

– Ewentualnie mówiąc o odpowiedzialnej decyzji to powinno być dłuższe przeszkolenia dla chętnych, stopniowo zwiększać ilość osób, które będą przeszkolone. Strzelanie. To jest jedna kwestia. Obrona cywilna –

Schrony, strzelnice i działająca obrona cywilna

Według Krzysztofa Mulawy zdobywanie umiejętności strzeleckich to zaledwie jeden z elementów szerszego planu. Równie ważna jest efektywnie funkcjonująca obrona cywilna, a także informowanie obywateli, gdzie w pobliżu ich domów usytuowane są ewentualne schrony.

– Nikt mnie do tego nie zaprosił, nikt nawet nie pokazał, gdzie mam najbliższy schron do swojego miejsca zamieszkania. Pan być może też tego nie wie. To są takie proste rzeczy –

Poseł Konfederacji stwierdził przy okazji, że mimo iż wojna za naszą wschodnią granicą toczy się od dobrych paru lat, rządzący nadal nie uporali się z rozwiązaniem kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa państwa.

– Są takie proste rzeczy, strzelanie, schron. No panie redaktorze, co może być prostszego? Mamy wojnę kilka lat na wschodzie, a my nie mamy takich prostych rzeczy w polskim państwie –

Mulawa atakuje premiera Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego

Na sam koniec tej części rozmowy padły z ust Mulawy bardzo mocne słowa. Polityk obarczył winą za nieprzygotowanie polskich obywateli do ewentualnego kryzysu obecnego premiera, a także jego poprzednika z Prawa i Sprawiedliwości.

– Zbrodnia pana Tuska, ale również pana Morawieckiego –

Zanim padły te słowa, poseł Konfederacji wypomniał obydwu szefom rządu niedotrzymanie obietnic o powszechnych kursach strzeleckich. Odniósł się do prowadzącego „Poranny Ring”, dopytując, ile to już razy na koszt państwa mógł sobie bezpłatnie poćwiczyć strzelanie. Odpowiedź dziennikarza jasno pokazała, że nigdy takiej możliwości mu nie stworzono.

Na ten moment wygląda więc na to, że Konfederacja nie będzie domagać się nagłego i bezwarunkowego powrotu do obligatoryjnego odbywania zasadniczej służby wojskowej. Ugrupowanie woli skupić się na propagowaniu ochotniczych szkoleń o większym wymiarze czasowym, a także dążeniu do podniesienia poziomu obrony cywilnej i rzetelnym informowaniu Polaków o miejscach ewentualnej ewakuacji.