Pilne wezwanie ambasadora Rosji. Polski MSZ reaguje na działania Moskwy!

Jak poinformował Maciej Wewiór, celem spotkania z rosyjskim dyplomatą jest przekazanie jasnego sprzeciwu wobec nasilających się, agresywnych ruchów ze strony Moskwy. Według doniesień PAP, decyzja o wezwaniu Gieorgija Michno jest wyrazem solidarności z władzami w Berlinie. Wynika to z faktu, że podobnie jak Niemcy, również Polska i inne państwa padają ofiarą tych samych wrogich działań. W miniony wtorek, 1 września, rząd w Berlinie oficjalnie oskarżył Rosję o zorganizowanie sierpniowej próby ataku przy użyciu dronów na port lotniczy w Lipsku. W konsekwencji tego incydentu niemieckie władze postanowiły zamknąć rosyjski konsulat oraz tamtejsze centrum kulturalne w stolicy kraju.

Warto przypomnieć szczegóły zdarzenia, które miało miejsce na wschodzie Niemiec. W nocy z 4 na 5 sierpnia, w rejonie lotniska w Lipsku, doszło do kolizji maszyny transportowej z nieznanym obiektem latającym. W efekcie samolot musiał zmienić kurs na Hanower, gdzie po lądowaniu zdiagnozowano drobne usterki. Zaledwie chwilę przed tym wypadkiem praca lipskiego portu została całkowicie sparaliżowana. Przyczyną było znalezienie na pasie startowym, tuż obok ukraińskiego Antonowa, drona wyposażonego w zapalnik oraz ładunki wybuchowe.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało we wtorek oficjalne wyniki dochodzenia, które jednoznacznie wskazują na rosyjskie sprawstwo. Szef tamtejszej dyplomacji, Johann Wadephul, ogłosił decyzję o likwidacji rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn. Jak podaje PAP, zamknięty zostanie również Rosyjski Dom – instytucja oficjalnie zajmująca się promocją kultury, zlokalizowana w samym sercu Berlina.

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