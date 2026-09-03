Prokuratura zamierza przesłuchać Karola Nawrockiego. Jest oficjalny wniosek

W czwartek, 3 września, Prokurator Generalny Waldemar Żurek opublikował ważny komunikat w serwisie X, podsumowując dotychczasowe postępy w prowadzonym postępowaniu. Jak zaznaczył, służby intensyfikują działania wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował bezpośrednio, że „w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów TK prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty”. W dalszej części swojego wpisu Żurek ujawnił plany wobec głowy państwa: „Kolejnym, niezbędnym krokiem jest przesłuchanie Prezydenta RP. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu - bez uników i bez politycznych immunitetów od prawdy”.

Szczegóły można znaleźć w oficjalnym komunikacie na stronie Prokuratury Krajowej. "W postępowaniu prowadzonym przez Zespół do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r., o sygn. akt 1001-14.Ds.16.2026, prokurator zwrócił się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie jego przesłuchania w charakterze świadka. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 kwietnia 2026 r. w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2026 r.: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego, niedopuszczonych do orzekania" - czytamy.