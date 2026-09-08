Rosja znów atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce i rozesłała alerty RCB

Spis treści Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB

Z komunikatu wydanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dowiadujemy się, że w reakcji na rosyjskie działania uruchomiono wszelkie niezbędne procedury. Centrum Operacji Powietrznych zadecydowało o aktywowaniu pozostających w dyspozycji sił i środków. Co więcej, w stan podwyższonej gotowości postawiono również naziemne systemy obrony powietrznej, a także radary odpowiedzialne za rozpoznanie radiolokacyjne.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/49if0SmQBk— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 8, 2026

Dowództwo wyraźnie zaznaczyło, że podjęte kroki mają wyłącznie charakter prewencyjny. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę obszarów, które graniczą bezpośrednio z rejonami objętymi zagrożeniem na Ukrainie. Sytuacja była cały czas monitorowana, by w razie potrzeby błyskawicznie zareagować.

‼️Alert RCB - aktualizacja‼️"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty." https://t.co/6V1bH6dwGU pic.twitter.com/srpsK53hlP— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 8, 2026

Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB

Ze względu na zmasowane uderzenie Federacji Rosyjskiej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało o rozesłaniu ostrzeżeń do mieszkańców wschodniej części Polski. Komunikaty trafiły do wszystkich powiatów zlokalizowanych w dwóch województwach: podkarpackim oraz lubelskim.

LUBELSKIEGO: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski

PODKARPACKIEGO: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Sytuacja uspokoiła się nad ranem. W okolicach godziny 5:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu wcześniej rozesłanych ostrzeżeń dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Jak przekazano, uderzenie z powietrza na terytorium Ukrainy dobiegło końca, a na obszarze naszego państwa nie występuje już żadne niebezpieczeństwo. Jednocześnie zaapelowano o dalsze śledzenie bieżących komunikatów.

Jednak po godzinie 6:30 RCB podano kolejne informacje. Poinformowano w nim o ponownym rosyjskim ataku powietrznym na ukraińskie terytorium. Zapewniono, że polska przestrzeń powietrzna jest monitorowana przez nasze lotnictwo. Ten alert znów wysłany został do obywateli przebywających na terenie województw podkarpackiego oraz lubelskiego.

Ostatecznie tuż przed 7:00 rano wydano aktualizację do poprzedniego alertu. RCB uspokoiło mieszkańców, ogłaszając, że rosyjski ostrzał z powietrza na terytorium naszego sąsiada ostatecznie się zakończył. Zapewniono o braku jakiegokolwiek zagrożenia dla Polski, prosząc o uważne obserwowanie ewentualnych nowych informacji.