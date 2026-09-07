Pogrzeb Jana Frycza. Politycy przysłali biało-czerwone wieńce

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-07 14:40

Jan Frycz został pożegnany 7 września podczas ceremonii w Warszawie. Wybitny aktor, który odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat, spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Wśród oddających mu hołd nie zabrakło znanych polityków, którzy na uroczystość przysłali charakterystyczne biało-czerwone wieńce.

Świecka ceremonia pogrzebowa Jana Frycza miała miejsce na Powązkach Wojskowych. Aktora żegnała rodzina, liczni przyjaciele oraz fani jego twórczości. Podczas uroczystości odczytano specjalny list skierowany do żałobników przez minister kultury i dziedzictwa narodowego, Martę Cienkowską.

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W liście skierowanym do uczestników uroczystości pogrzebowych Jana Frycza szefowa MKiDN podkreśliła, że:

„- (...) trudno żegnać aktora, którego głos, twarz i sposób bycia zapisały się tak mocno w naszej pamięci. (...) Przez niemal pięć dekad wychodził na scenę, stworzył dziesiątki niezapomnianych ról. Pracował z najwybitniejszymi polskimi reżyserami. Był obecny w teatrze, kinie i telewizji. Ale liczby i tytuły nie mówią o nim najważniejszego, bo Jana Frycza nie dało się pomylić z nikim innym” - wskazała. „- (...) Nie grał po to, żebyśmy podziwiali aktora. Grał po to, żebyśmy zobaczyli człowieka. Jego bohaterowie często byli trudni, niejednoznaczni, czasem mroczni, ale zawsze prawdziwi” - podkreśliła w poruszającym liście.

Uwagę zgromadzonych na cmentarzu przykuwały liczne wiązanki skomponowane z białych i czerwonych kwiatów. Znalazły się wśród nich wieńce od najważniejszych osób w państwie i samorządzie, w tym od prezydenta Karola Nawrockiego, minister kultury Marty Cienkowskiej oraz prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego.

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