Państwowy pogrzeb Jana Frycza na Powązkach. Wojskowa asysta przy urnie wybitnego aktora

Spis treści Asysta żołnierzy WOT na państwowym pogrzebie Jana Frycza

Wybitny artysta przez dziesiątki lat aktywności zawodowej zapisał się w pamięci widzów doskonałymi występami na deskach teatralnych oraz przed kamerą. Wśród żałobników uczestniczących w ostatnim pożegnaniu Jana Frycza znalazło się wiele osobistości ze świata kultury, a swoją obecność zaznaczyli między innymi Jerzy Radziwiłłowicz, Małgorzata Kożuchowska, Krystyna Janda, Jerzy Zelnik oraz Janusz Gajos. Specjalne przesłanie do zgromadzonych wystosowała Marta Cienkowska, obecna minister kultury i dziedzictwa narodowego. Przedstawicielka rządu w oficjalnym liście napisała:

„Przez niemal pięć dekad wychodził na scenę, stworzył dziesiątki niezapomnianych ról. Pracował z najwybitniejszymi polskimi reżyserami. Był obecny w teatrze, kinie i telewizji. Ale liczby i tytuły nie mówią o nim najważniejszego, bo Jana Frycza nie dało się pomylić z nikim innym. (...) Nie grał po to, żebyśmy podziwiali aktora. Grał po to, żebyśmy zobaczyli człowieka. Jego bohaterowie często byli trudni, niejednoznaczni, czasem mroczni, ale zawsze prawdziwi.”

Przedstawicielka rządu złożyła również hołd zmarłemu, dziękując mu „za role, za prawdę, za odwagę, za teatr i za to, że przez tyle lat przypominał nam pan, że na scenie zawsze najważniejszy jest człowiek”.

Zasługi zmarłego artysty były w przeszłości wielokrotnie doceniane przez władze szczebla centralnego. W 2005 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za nieoceniony wkład w rozwój sztuki. Z kolei dekadę później odebrał z rąk prof. Małgorzaty Omilanowskiej, kierującej wówczas resortem kultury, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, podczas gdy w 2005 roku przyznano mu srebrny odpowiednik tego wyjątkowego wyróżnienia.

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Asysta żołnierzy WOT na państwowym pogrzebie Jana Frycza

Ostatnie pożegnanie cenionego artysty ma status państwowy i odbywa się w formule świeckiej. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce procedurami inicjatywa nadania ceremonii takiej rangi wyszła ze strony Związku Artystów Scen Polskich. Uwagę zwraca obecność żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pełniących wartę honorową w pobliżu urny. Według przepisów zawartych w ceremoniale wojskowym to minister obrony narodowej podejmuje ostateczną decyzję o przydzieleniu takiej asysty wybitnie zasłużonym obywatelom, a także generałom i najważniejszym urzędnikom państwowym.

Regulamin przewiduje, że w skład wojskowej asysty pogrzebowej mogą wchodzić różne elementy reprezentacyjne. Zazwyczaj jest to specjalnie wyznaczona kompania lub posterunek honorowy, orkiestra, werblista i trębacz, a także pojedynczy wojskowi odpowiedzialni za niesienie wieńców, orderów na poduszkach oraz asystowanie podczas elementów liturgicznych.

Warto wspomnieć, że sam posterunek honorowy może składać się z zaledwie jednego żołnierza, oficera, podoficera lub większej grupy osób oddelegowanych do pełnienia warty o charakterze reprezentacyjnym. Tego typu posterunki wystawiane są zazwyczaj obok miejsc pamięci narodowej, a także przy urnach i trumnach podczas najważniejszych państwowych uroczystości.

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