Jarosław Kaczyński ogłasza plan na jesień. Rusza akcja "Przebudzenie. Program dla Polski"

Podczas warszawskiego spotkania „Przebudzenie. Program dla Polski” nakreślono najbliższe plany Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie było okazją do zbilansowania minionych miesięcy. Lider ugrupowania podkreślił wyjątkową pozycję partii na opozycyjnej scenie politycznej. „Jesteśmy właściwie jedyną demokratyczną formacją w Polsce” – zaznaczył Jarosław Kaczyński. Zwracając się do sympatyków o polityczne pobudzenie, prezes dodał: „Musimy podjąć działania ze szczególną energią, szczególną determinacją.”.

W trakcie wydarzenia zidentyfikowano trzy kluczowe obszary, które stanowią priorytet dla obywateli. Politycy zaznaczyli, że Polaków najbardziej interesują kwestie bezpieczeństwa, opieki medycznej oraz stabilnego rozwoju gospodarczego. Jarosław Kaczyński wymienił również rolnictwo jako jeden z fundamentalnych sektorów w kraju. Ustalony harmonogram przewiduje konwencję rolniczą zaplanowaną na 12 września, a następnie 20 września odbędzie się panel poświęcony problemom młodego pokolenia.

Jarosław Kaczyński ogłosił także terminy kolejnych spotkań. Na 26 września zaplanowano partyjną konwencję w całości poświęconą polskiej armii, z kolei 3 października odbędą się rozmowy o gospodarce i ekonomii. W jesiennym harmonogramie ugrupowania uwzględniono również przyszłe wydarzenia koncentrujące się bezpośrednio na funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

Nie zwalniamy tempa! 🇵🇱 Jeszcze w tym miesiącu kolejne trzy wielkie wydarzenia programowe. 🔥 POLSKA WIEŚ. PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH. BEZPIECZNA POLSKA. 📢 Tworzymy Program dla Polski! pic.twitter.com/udBSfzdX3z— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 7, 2026