Liga Mistrzów mecze z największą liczbą goli. Kto pobił rekord wszech czasów?

Rekordowe mecze w Lidze Mistrzów

Najwięcej goli w historii w meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów padło podczas spotkania Borussii Dortmund z Legią Warszawa. Niemiecki zespół wygrał ten mecz w 2016 roku wynikiem 8:4. To spotkanie zapisało się w annałach najważniejszych klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie.

W historii Ligi Mistrzów odnotowano jeszcze trzy inne spotkania, w których padło minimum 10 bramek. Były to mecze: Bayern Monachium - Dinamo Zagrzeb 9:2 w 2024 roku, AS Monaco - Deportivo La Coruna 8:3 w 2003 roku oraz Barcelona - Bayern 2:8, rozegrane w 2020 roku.

Gdzie padł bezwzględny rekord UEFA?

Biorąc pod uwagę całą historię rywalizacji o Puchar Europy, najwięcej bramek padło we wrześniu 1969 roku. Wtedy to zespół KR Reykjavik uległ Feyenoordowi Rotterdam wynikiem aż 2:12. Był to niezwykły festiwal strzelecki.

Z kolei absolutny rekord jakichkolwiek rozgrywek mężczyzn pod egidą UEFA ustanowiono w Pucharze Zdobywców Pucharów. Miało to miejsce w 1963 roku, kiedy Sporting Lizbona rozgromił drużynę APOEL Nikozja 16:1.