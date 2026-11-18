Ustalenia dziennika „Rzeczpospolita” ujawniają przerażający scenariusz. Służby Federacji Rosyjskiej, którymi najpewniej kierowało GRU, przygotowywały specjalną operację „pod obcą flagą”. Zakładała ona upozorowane uderzenie na punkty zlokalizowane w pobliżu granicy z obwodem królewieckim, niewykluczone że również na terytorium samej Rosji. Kreml z zimną krwią kalkulował, że akcja przyniesie bardzo wiele ofiar śmiertelnych.

„To miało przypominać prowokację gliwicką. Ci, którzy przekroczyliby granicę, najpewniej zostaliby zastrzeleni, albo znaleziono by przy nich dowody wskazujące na to, że byli z Ukrainy” – ujawnia informator gazety znający kulisy sprawy. Moskwa dążyła w ten sposób do wywołania wielkiego skandalu na arenie międzynarodowej, co w efekcie miało odciąć Kijów od wsparcia z państw zachodnich, wliczając w to Polskę.

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Polskie wojsko i komandosi GROM przy granicy z obwodem królewieckim

Ostrzeżenie o nadciągającym zagrożeniu przekazały służby sojusznicze, a informacje te zweryfikowali i potwierdzili analitycy polskiego wywiadu. Po drugiej stronie pasa granicznego mieli pojawić się rosyjscy oficerowie specjalizujący się w koordynacji dywersji. Władze w Warszawie podjęły natychmiastowe oraz stanowcze kroki zaradcze.

Do zagrożonego strefy ściągnięto funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dodatkowe oddziały Straży Granicznej i policjantów wyposażonych w długą broń. Najważniejszym ostrzeżeniem dla potencjalnego agresora była jednak obecność elitarnych wojsk specjalnych w województwie warmińsko-mazurskim. Do działań włączono zespoły bojowe jednostek GROM, AGAT i NIL, które otrzymały wsparcie zaawansowanych bezzałogowych statków powietrznych.

Tomasz Siemoniak potwierdza realne zagrożenie prowokacją na granicy

Widoczna w ostatnich dniach dla lokalnej społeczności wzmożona aktywność mundurowych nie była dziełem przypadku. Choć z boku działania te mogły przypominać standardowe manewry, ich prawdziwym zadaniem było odstraszenie wroga oraz utrzymanie gotowości do ataku wyprzedzającego. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że w ostatnim czasie wdrożono nadzwyczajne procedury bezpieczeństwa. Polityk zapytany o ewentualne plany rosyjskiego zamachu na obiekt skupiający wielu ludzi odparł, że nie zna odpowiedzi i uznał takie rozważania za spekulacje, jednak przyznał, że sytuacja była niezwykle poważna.

„Przesłanki wskazywały, iż zagrożenie zostało ocenione jako realne. W mojej ocenie w tym przypadku wszystkie działania były adekwatne” – stwierdził Siemoniak. Minister zaznaczył ponadto, że skoro aparat państwowy zarządził mobilizację na tak szeroką skalę, to przyczyna musiała być wyjątkowo istotna. W tym samym czasie analogiczne sygnały ostrzegawcze o możliwych prowokacjach otrzymały rządy państw bałtyckich, czyli Litwy, Łotwy oraz Estonii.