• Pentagon dał „zielone światło” na utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, a ostateczne rozstrzygnięcie ze strony Białego Domu ma nastąpić w grudniu.

• Nasz kraj został wytypowany na lokalizację centrum serwisowania rakiet PAC-3 przeznaczonych do systemów Patriot, co wzmacnia naszą pozycję jako istotnego partnera w dziedzinie obronności i technologii.

• Zawarto deklarację intencji dotyczącą współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, która zakłada zwiększenie produkcji oraz napraw amerykańskiego sprzętu nad Wisłą, a także otwarcie unijnego rynku zbrojeniowego na państwa sojusznicze spoza Wspólnoty.

Podczas wizyty w Brukseli Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Elbridge'em Colbym, pełniącym funkcję podsekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. W trakcie obrad ministrów obrony państw Unii Europejskiej szef polskiego MON zamierza zabiegać o dopuszczenie sojuszników spoza UE do europejskiego rynku zbrojeniowego. Działania te stanowią bezpośrednie rozwinięcie ustaleń z ubiegłego tygodnia, które zapadły w Waszyngtonie podczas spotkania z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem.

- Podpisałem z sekretarzem Hegsethem deklarację intencji o współpracy zbrojeniowej. Jej celem jest zwiększenie skali i przyspieszenie współpracy naszych krajów w przemyśle obronnym. Chcemy, żeby więcej amerykańskiego uzbrojenia powstawało i było naprawiane w Polsce. Chcemy też, żeby polsko-amerykańskie firmy, które produkują amerykański sprzęt, mogły korzystać z europejskich pieniędzy – zaznaczył w rozmowie wicepremier. Ponadto zapadła decyzja, że to właśnie w Polsce powstanie centrum serwisowania rakiet PAC-3 wykorzystywanych w systemach Patriot.

Negocjacje prowadzone z sekretarzem Hegsethem na temat utworzenia stałej bazy amerykańskich sił zbrojnych minister obrony narodowej określił jako „zielone światło z Pentagonu”.

- Ostatnie słowo należy oczywiście do Białego Domu i padnie na początku grudnia. Do tego czasu nie siedzimy z założonymi rękami: nasze zespoły rozważają lokalizacje i przedstawiają założenia – podkreślił szef MON.

Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w grudniu, natomiast do tego momentu będą kontynuowane negocjacje mające na celu wybór odpowiedniego miejsca i sprecyzowanie głównych założeń projektu.

- Niedawno Amerykanie uznali naszą ofertę za najlepszą i wybrali Polskę na miejsce centrum serwisowania rakiet PAC-3 do systemów Patriot. Podczas spotkania w Pentagonie podziękowałem za to zaufanie. To niezbędny krok do utrzymania przewagi, która daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala skutecznie odstraszać – przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

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