W środę 18 listopada 2026 roku w Warszawie rusza międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony dzieci w internecie, której inicjatorką jest Marta Nawrocka. Przy tej okazji pierwsza dama zabrała głos w sprawie głośnego sporu politycznego o akt o usługach cyfrowych (DSA). Choć zawetowanie przez prezydenta ustawy wprowadzającej te regulacje wywołało falę krytyki, małżonka głowy państwa zapewnia, że bezpieczeństwo najmłodszych w żaden sposób na tym nie ucierpiało.

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej pierwsza dama zaznaczyła, że decyzja prezydenta nie odebrała policji i innym służbom instrumentów niezbędnych do zwalczania przestępczości. Według Marty Nawrockiej wmawianie rodzicom, że brak tych konkretnych przepisów oznacza bezradność państwa, jest sporym nadużyciem. Tłumaczyła, że jej mąż sprzeciwił się zapisom zagrażającym konstytucyjnej wolności słowa, a nie samej koncepcji chronienia najmłodszych.

Galeria poniżej: Marta Nawrocka zaskoczyła nową fryzurą na 11 listopada. Postawiła na ostre cięcie!

14

Marta Nawrocka apeluje do polityków po tragedii w Krakowie

Małżonka prezydenta stanowczo skrytykowała próby wiązania weta głowy państwa z takimi dramatami jak tragedia w Krakowie czy ataki w szkołach. W jej ocenie kwestia bezpieczeństwa obywateli jest zbyt poważna, aby wykorzystywać ją jako narzędzie w bieżącej walce politycznej.

„Uważam też, że nie wolno cynicznie wykorzystywać ludzkich tragedii do prowadzenia politycznych sporów” – oświadczyła stanowczo Marta Nawrocka w rozmowie z PAP. Zaznaczyła również, że samo przyjmowanie kolejnych ustaw nie przyniesie efektów, jeżeli instytucje państwowe nie będą sprawnie używać rozwiązań, którymi dysponują obecnie.

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie

Marta Nawrocka o ochronie dzieci przed hejtem i patostreamingiem

Podczas wywiadu poruszono także kwestie prywatne. Pierwsza dama nie kryła, że jako matka bardzo obawia się o los najmłodszych, którzy stykają się w sieci z groomingiem, patostreamingiem oraz falą hejtu. Opowiedziała, że w jej rodzinie fundamentem budowania bezpieczeństwa są szczere rozmowy, a jej samej zależy na tym, aby dzieci zawsze mogły zwrócić się do rodziców z każdą trudną sprawą.

Według Marty Nawrockiej działania edukacyjne należy wdrażać od najwcześniejszych lat, w związku z czym realizowana przez jej fundację inicjatywa „Hejt OFF – Słowa Mają Moc!” kierowana jest już do dzieci w wieku przedszkolnym. Zastrzegła przy tym wyraźnie, że profilaktyka i nauka nie mogą zwalniać z odpowiedzialności karnej osób krzywdzących najmłodszych.

Pierwsza dama Marta Nawrocka o kryzysie w psychiatrii dziecięcej

W rozmowie pierwsza dama poruszyła też niezwykle istotny temat kryzysu zdrowia psychicznego dotykającego młodych ludzi. Zauważyła, że opieka w Polsce działa niewydolnie, a czekanie całymi miesiącami na wizytę u psychiatry dziecięcego jest niedopuszczalne, gdy młody człowiek zmaga się z życiową tragedią. „Dla dziecka, które przeżywa dramat, to zdecydowanie za długo” – skwitowała Marta Nawrocka, dodając, że priorytetem musi być wyższe finansowanie psychiatrii dziecięcej oraz zapewnienie wsparcia blisko domu pacjenta.

Konferencja Marty Nawrockiej w Warszawie o bezpieczeństwie dzieci w sieci

W środę w stolicy rusza organizowana z inicjatywy Marty Nawrockiej dwudniowa konferencja pod hasłem „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”, gromadząca specjalistów od bezpieczeństwa i technologii oraz małżonków prezydentów z kilku krajów. Pierwsza dama wyraziła nadzieję, że wydarzenie to zaowocuje konkretnymi pomysłami na walkę z przemocą w sieci i seksualnym wykorzystywaniem małoletnich. „Zależało mi na tym, żeby informacja o naszej konferencji dotarła jak najszerzej. Żeby o bezpieczeństwie dzieci w internecie mówiło się nie tylko przez te dwa dni w Warszawie, ale również później, w innych krajach. Małżonkowie prezydentów pełnią inną rolę niż sami prezydenci, ale mogą zwracać uwagę opinii publicznej na ważne problemy społeczne. Dlatego liczy się nie tylko osobisty udział w konferencji, ale też popularyzowanie samej inicjatywy” – wyjaśniła w rozmowie z PAP Marta Nawrocka, wskazując na istotną rolę małżonków głów państw w nagłaśnianiu problemów społecznych.

„Naszą konferencję podzieliliśmy na trzy bloki tematyczne: edukację, bezpieczeństwo i technologie. Będziemy rozmawiać między innymi o cyberprzemocy, ochronie prywatności dzieci, zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją, ale też o tym, jak działają platformy internetowe i ich algorytmy. Bardzo ważnym tematem będzie edukacja medialna, nie tylko dzieci, lecz także rodziców i nauczycieli” – uzupełniła swoją wypowiedź pierwsza dama, przedstawiając szczegółowy plan warszawskiego wydarzenia.