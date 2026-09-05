Roman Ż. w rękach policji. Śledztwo wokół Zondacrypto nabiera tempa

Roman Ż. ujęty na Śląsku. To wspólnik założyciela Zondacrypto

Śledztwo w sprawie znanej giełdy kryptowalutowej Zondacrypto przyniosło nowe rezultaty. Funkcjonariusze ujęli Romana Ż., który przez lata współpracował z Sylwestrem Suszkiem, twórcą platformy. Mężczyzna został zatrzymany na Śląsku w minioną sobotę popołudniu. Akcję potwierdziły służby mundurowe, wskazując na obawę, że zatrzymany mógłby podjąć próbę ucieczki.

- Dzisiaj w godzinach popołudniowych na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Policja Śląska do śledztwa dotyczącego działalności ZondaCrypto zatrzymali na terenie woj. śląskiego Romana Ż. - przekazano w komunikacie na X.

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Jak przekazano, decyzja o zatrzymaniu Romana Ż. była związana z uzasadnioną obawą jego ucieczki.

- W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z ZondaCrypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem, mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury – dodano w komunikacie.

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Prok. Adamiak przekazała w sobotę wieczorem, że na polecenie prokuratora policjanci przeszukali miejsce zatrzymania Romana Ż. oraz jego miejsce zameldowania. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam wartościowe przedmioty, a także dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto.

- Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż. – napisała.