Marta Nawrocka przyciągnęła uwagę na Narodowym Czytaniu. Jej elegancka stylizacja robi wrażenie

Główne punkty tegorocznego wydarzenia obejmowały przemówienia i ważne zapowiedzi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że rodzima literatura oraz język polski to absolutny fundament dla zachowania tożsamości narodowej. Zwrócił uwagę na ich zdolność do podtrzymywania polskości przez pokolenia, niezależnie od trudów zaborów, okupacji i granic geograficznych. Ogłoszono również tytuł lektury na kolejną odsłonę wydarzenia. Będzie to "Lord Jim" autorstwa Josepha Conrada (Józefa Konrada Korzeniowskiego). Decyzję tłumaczono ogromnym wkładem pisarza w literaturę światową oraz jego zaangażowaniem w sprawę polskiej niepodległości, mimo tworzenia w języku obcym. Z kolei Marta Nawrocka z zadowoleniem odnotowała, że dzieło Mickiewicza rozbrzmiewało nie tylko w Polsce, ale też w kilkudziesięciu państwach na całym świecie, dowodząc globalnego charakteru inicjatywy.

Przemawiając na warszawskim Skwerze Adama Mickiewicza, Karol Nawrocki położył nacisk na znaczenie naszego dziedzictwa kulturowego i słowa pisanego dla budowania narodowej więzi na przestrzeni wieków.

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- Literatura ma tę moc, że przenosi polskość przez pokolenia, przenosi polskość pomimo XIX-wiecznych zaborów, czy XX-wiecznych okupacji. Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata

Występując przed zgromadzonymi, zaznaczył też, że każdy naród potrzebuje narzędzia do wyrażania swoich najgłębszych uczuć, lęków i marzeń. Według niego trwanie wspólnoty opiera się na języku polskim, w którym mistrzowie pióra kreują wybitne dzieła dla rzesz czytelników. Zauważył ponadto, że literatura kształtuje naszą zbiorową wyobraźnię, łącząc w sobie refleksję nad przeszłością z troską o to, co jest teraz i co nadejdzie. Dodał, że odbywające się od półtorej dekady Narodowe Czytanie aktywnie wspiera tworzenie tej właśnie wspólnoty.

Marta Nawrocka w eleganckiej stylizacji na Narodowym Czytaniu

Głos zabrała również Marta Nawrocka, eksponując imponujący zasięg całej akcji. Wskazała, że wybitny dramat romantyczny dotarł nie tylko do wszystkich zakątków Polski, ale i do czytelników z przeszło czterdziestu innych krajów. Określając dzieło Mickiewicza mianem najważniejszej z lektur, zwróciła uwagę na to, jak umiejętnie splata ono motywy ludowej moralności z trudnym losem ojczyzny pod obcym panowaniem.

- Dzięki polskiej literaturze jesteśmy dzisiaj wszyscy blisko

Wydarzenie to było także okazją do podziwiania niezwykle gustownej kreacji pierwszej damy. Zdecydowała się ona na założenie czarnego damskiego garnituru, do którego dobrała marynarkę w fasonie Nehru. Zwracającym uwagę detalem były elementy wykonanej z bieli koronki, widoczne przy mankietach i pod kołnierzykiem. Cały wizerunek uzupełniała fryzura upięta w stylowy kok oraz delikatne, perłowe kolczyki.

Lektura na kolejny rok zapowiedziana przez Karola Nawrockiego

Kluczowym momentem spotkania było ujawnienie tytułu dzieła wybranego na przyszły rok. Jak zapowiedział prezydent, w kolejnej edycji czytany będzie "Lord Jim", którego autorem jest Joseph Conrad (znany też jako Józef Konrad Korzeniowski). Choć pisarz ten nie tworzył w języku polskim, to - jak przypomniał polityk - powoływał do życia bohaterów przesiąkniętych polskim duchem i zawsze opowiadał się za wolnością naszej ojczyzny.

- W związku z tym, że tak wiele ducha polskiego dał do literatury międzynarodowej, w przyszłym roku uczcimy Józefa Konrada Korzeniowskiego i będziemy czytać "Lorda Jima". Bardzo się z tego cieszę

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