Morawiecki podbiera PiS nie tylko posłów. Były premiera teraz sięga po samorządowców

Morawiecki zapowiada program dla mniejszych miejscowości. Prezydent Sieradza wesprze Rozwój Plus

Informację o dołączeniu prezydenta Sieradza do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki przekazał w sobotę podczas wizyty na sieradzkim rynku.

– Dzisiaj jestem w Sieradzu, żeby zakomunikować bardzo dobrą wiadomość, że razem z panem prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą będziemy pracować nad programem dla miast średniej wielkości. Ten program (ogłosimy) już wkrótce, za kilka tygodni. Razem będziemy w stanie zmieniać naszą rzeczywistość tak, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia. Nie tylko w wielkich miastach, ale w każdym zakątku, w każdym mieście - mówił były premier.

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Morawiecki przypomniał, że poznał Osiewałę podczas spotkania w Kancelarii Premiera, na które prezydent Sieradza przyjechał razem z ponad 30 innymi prezydentami miast.

– Tam nie było żadnej polityki, żadnego partyjniactwa. Tam była tylko rozmowa o inwestycjach i o tym, co jest najważniejsze dla miast takich jak Sieradz - mówił.

Były premier mówił również o przeszłości Sieradza. W jego ocenie miasto straciło część swoich funkcji społecznych i gospodarczych w wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku, którą nazwał „nie do końca udaną” i „nieszczęsną”.

– My w „Rozwoju Plus” chcemy, żeby miasta średniej wielkości miały swoją dynamikę rozwoju i żeby mogły z powrotem odzyskać swój dawny blask - powiedział Morawiecki.

Lider Rozwoju Plus podkreślił, że wielokrotnie rozmawiał o tej kwestii z prezydentem Sieradza. Dodał również, że cieszy go fakt, iż do stowarzyszenia „dołączają znakomici samorządowcy. Ludzie, którzy rozumieją, na czym polega lokalny rozwój (...)”.

Inwestycje w regionach z perspektywy Morawieckiego i Osiewały. Co zmieniło się w Sieradzu?

Podczas pobytu w Sieradzu Morawiecki szerzej odniósł się do sytuacji miast średniej wielkości. Jak wynika z przytoczonych przez niego statystyk, w największych polskich miastach oraz otaczających je gminach mieszka około 30 proc. ludności. Pozostałe 70 proc. Polaków żyje m.in. w takich miastach jak Sieradz, Zduńska Wola, Łask czy Wieluń, a także w setkach innych miejscowości w całej Polsce.

Morawiecki wyjaśnił, że jednym z głównych założeń Rozwoju Plus jest wspieranie lokalnych inwestycji. Ich celem jest stworzenie młodym ludziom warunków do powrotu po studiach do rodzinnych miast lub sprawienie, by nie musieli z nich wyjeżdżać.

– Nie może być tak, żeby kod pocztowy decydował o tym, które miasto rozwija się lepiej, a rozwój nie kończył się na rogatkach Warszawy, rogatkach Łodzi czy rogatkach Poznania albo mojego rodzinnego Wrocławia - powiedział.

Według Morawieckiego miasta średniej wielkości „potrzebują impulsu rozwojowego, potrzebują bodźców”.

Paweł Osiewała, nawiązując do wypowiedzi byłego premiera, zwrócił uwagę na inwestycje przeprowadzone w Sieradzu w ostatnich latach. Jak podkreślił, dzięki temu, że samorządowcy byli słuchani w Kancelarii Premiera, „Sieradz przez ostatnie lata wykonał ogromny skok infrastrukturalny i mentalny. To ponad 100 milionów złotych, które trafiło do miasta na inwestycje drogowe, na kino, na nasze bulwary nadwarciańskie, czy baseny nad Wartą”.

– Przełomowym momentem, który zadecydował o tym, że Stowarzyszenie „Rozwój Plus” to jest to miejsce, w którym chciałbym się zrealizować, był projekt pana premiera „Polska Jednej Prędkości” - dodał Osiewała.