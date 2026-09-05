Kasia Tusk ujawnia sekrety ojca. Opowiedziała o tym przed kamerami

W materiale przygotowanym dla Dzień Dobry TVN Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz zabrała widzów na plan zdjęciowy najnowszej kampanii marki Kasi Tusk. Obecny na miejscu fotograf Jakub Pleśniarski nie krył zadowolenia ze współpracy z influencerką.

Z Kasią współpracujemy po raz kolejny przy kampanii dla jej marki. To, co wyróżnia Kasię i dziewczyny z jej teamu, to fakt, że mają ogromny szacunek do ludzi, którzy są na planie, do ludzi, z którymi współpracujemy, do ich czasu i pracy. To jest naprawdę wspaniałe

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Twórczyni marki nie tylko zarządza nią od strony kreatywnej, ale też sama prezentuje ubrania na zdjęciach. Zaznacza jednak, że czuje się swobodniej, gdy nie stoi przed obiektywem.

Zdecydowanie wolę być po tej drugiej stronie obiektywu. Mój zespół, którego nie widać, bo wysłał mnie tutaj na pożarcie, podjął taką decyzję, że robimy tak jeszcze w tym roku, a potem zobaczymy

Kasia Tusk o początkach kariery

Podczas wywiadu influencerka usłyszała pytanie o to, jakich wskazówek udzieliłaby sobie na początku swojej drogi. Odpowiedziała dość nieoczekiwanie.

Chyba powiedziałabym sobie: "droga Kasiu, idź bardzo szybko na studia informatyczne, bo to się nam na pewno przyda w przyszłości"

Katarzyna Tusk opowiedziała również, skąd wzięło się jej zaangażowanie w modę. Jak się okazuje, punktem wyjścia była miłość do robienia zdjęć, a stylizacje stały się jedynie dodatkiem do fotograficznych kadrów.

Z początku to nie była taka fascynacja modą, tylko fotografią, bo to była taka moja pasja od dzieciństwa. Ta moda wyniknęła chyba z tego. I to chyba nawet nie do końca była moda, tylko odnalezienie tego sposobu, żeby ubranie wyglądało na zdjęciu dobrze, miało fajną formę

Marta Kaczyńska i Kasia Tusk na rozpoczęciu rok swoich pociech! Która wyglądała lepiej?

Według twórczyni, kiedyś zbudowanie swojej pozycji w internecie nie wymagało tyle wysiłku, co dzisiaj.

To wszystko wyglądało inaczej. Nawet wczoraj rozmawiałam z rodzicami o tym, że to były czasy, kiedy odciągało się kabel z telefonu i przypinało do komputera, a mama, jak chciała zadzwonić do babci, mówiła: "odłącz się od Internetu, bo muszę zadzwonić". To była zupełnie inna epoka, bo tych twórców było dużo mniej

Na pytanie o to, co napędza jej kreatywność, blogerka podkreśliła swoje przywiązanie do miejsc, z którymi jest związana od dziecka.

Moja marka od samego początku jest związana z naszym wybrzeżem, zresztą się tutaj urodziłam. Ta cała surowość, chłodna paleta barw, ten krajobraz... Dlatego myślę, że to nasze wybrzeże jest taką inspiracją

Styl Donalda Tuska zdaniem Kasi Tusk

W rozmowie nie zabrakło wątku dotyczącego Donalda Tuska. Córka szefa rządu zdradziła, jak ubiera się jej tata, gdy znikają kamery.

Styl mojego taty w oficjalnych sytuacjach nie ma za dużego pola do popisu. W prywatnych sytuacjach nie bardzo zwracamy na to uwagę. Mamy zawsze ciepłe skarpety, dresy, swetry i jest to zupełnie drugorzędna sprawa

Dziennikarka zapytała też, jak często szef rządu prosi córkę o pomoc przy publikacjach w mediach społecznościowych.

Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno częściej niż raz w tygodniu