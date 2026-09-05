Półfinał ME siatkarek. Marzenia o złocie muszą poczekać

Przewaga Włoszek na siatce

Polskie siatkarki musiały uznać wyższość rywalek w starciu półfinałowym, ulegając 1:3 w setach do 19, 19, 21 i 16. Mistrzynie olimpijskie zdominowały spotkanie pod względem gry blokiem, zdobywając w ten sposób aż osiemnaście punktów przy zaledwie czterech po stronie Polek. Włoska defensywa stanowiła barierę trudną do przejścia, co zadecydowało o losach pierwszej partii. Podopieczne trenera Lavariniego od początku miały problemy z wyprowadzeniem skutecznego ataku.

Druga odsłona również toczyła się pod dyktando siatkarek z Półwyspu Apenińskiego, które szybko wypracowały kilkupunktową zaliczkę. Julia Szczurowska i Martyna Czyrniańska starały się poderwać zespół do walki, jednak błędy własne w polu zagrywki uniemożliwiły odrobienie strat. Ekipa prowadzona przez Julio Velasco pewnie wygrała drugiego seta 25:19. Polki znalazły się w niezwykle trudnym położeniu przed trzecią partią.

Zryw w trzecim secie

Po przerwie polska reprezentacja zagrała znacznie odważniej, budując pięciopunktowe prowadzenie dzięki doskonałym zagrywkom. Maja Koput i Martyna Czyrniańska zanotowały asy serwisowe, co całkowicie zdezorientowało włoskie zawodniczki i zmusiło ich szkoleniowca do wzięcia czasu. Choć rywalki zdołały odrobić część strat i obronić dwa setbole, to mocny atak po prostej ostatecznie zamknął partię wynikiem 25:21 dla Polski. Przyniosło to nadzieję na odwrócenie losów tego niezwykle trudnego starcia.

Niestety czwarty set był już jednostronnym widowiskiem z pełną dominacją Włoszek. Paola Egonu i Ekaterina Antropova regularnie punktowały polski zespół, doprowadzając do szybkiego rozstrzygnięcia 25:16 i awansu Italii do finału. Najlepszą punktującą w polskim obozie była Julia Szczurowska z dorobkiem piętnastu oczek. W niedzielę o godzinie 15 polskie siatkarki powalczą o brązowy medal z reprezentacją Serbii.