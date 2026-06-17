Robert Bąkiewicz zatrzymany w Berlinie. Szamotanina i interwencja niemieckiej policji. Jest nagrane

We wtorek 16 czerwca w centrum niemieckiej stolicy doszło do niecodziennych wydarzeń. Przedstawiciele Ruchu Obrony Granic zaplanowali instalację krzyża wraz ze specjalnymi tablicami przypominającymi o zbrodniach dokonanych przez Niemców. Konstrukcje te miały stanąć dokładnie w miejscu tymczasowego obiektu upamiętniającego obywateli Polski, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej i podczas niemieckiej okupacji. Przebieg całej sytuacji był na bieżąco rejestrowany przez wysłanników stacji Telewizja Republika, którzy przebywali na miejscu, a relacja z zajścia była jednocześnie transmitowana w mediach społecznościowych na profilach należących do Roberta Bąkiewicza.

Lider organizacji tłumaczył we wtorek na platformie X, że obecność działaczy Ruchu Obrony Granic nie ma formy zgromadzenia, a ich celem jest jedynie wspólna modlitwa oraz ustawienie symbolicznego krzyża wraz z tablicami o tematyce historycznej. Jednocześnie Bąkiewicz publicznie prosił polską ambasadę w Berlinie o pilną interwencję i wsparcie w rozmowach z mundurowymi, wyrażając obawy przed siłowym rozwiązaniem sporu.

Atmosfera zaogniła się, gdy ubrane w żółte kamizelki osoby z ROG wdały się w fizyczną szarpaninę z przybyłymi na miejsce niemieckimi funkcjonariuszami, którzy zdecydowali się odebrać grupie przyniesiony rekwizyt. Przepychanki ostatecznie zakończyły się powaleniem polskich aktywistów na ziemię, a sam Robert Bąkiewicz został obezwładniony i skuty kajdankami. Wkrótce na koncie organizacji opublikowano ostry komentarz odnoszący się do tych zajść.

Zobaczcie na brutalność niemieckiej policji, w szczególności na policjanta nr BE12226, który bezwzględnie i brutalnie powalił @RBakiewicz na ziemię. pic.twitter.com/nweyUNJJXv— Ruch Obrony Granic (@ROGranic) June 16, 2026

Zobaczcie na brutalność niemieckiej policji, w szczególności na policjanta nr BE12226, który bezwzględnie i brutalnie powalił @RBakiewicz na ziemię - napisano.

Głos w sprawie zatrzymania zabrała w internecie Blanka Bąkiewicz, czyli córka działacza. W swoim krótkim komunikacie przedstawiła dramatyczny opis wydarzeń z udziałem ojca oraz innych członków organizacji. Kobieta przekazała niepokojące informacje o możliwych, poważnych obrażeniach ojca i poprosiła o finansowe wsparcie na obsługę prawną.

Z tej strony Blanka, córka Roberta. Tata razem z Pawłem, Ryśkiem i innymi z ROG został brutalnie pobity i aresztowany przez niemiecką policję w Berlinie! Tata ma najprawdopodobniej połamane żebra. Potrzebujemy Waszego wsparcia na pomoc prawną w Niemczech - przekazała.

O berlińskim incydencie wypowiedział się również we wtorkowy wieczór prezes Prawa i Sprawiedliwości. Za pośrednictwem serwisu X Jarosław Kaczyński nawiązał do zaplanowanego na kolejny dzień podpisania polsko-niemieckiego porozumienia dotyczącego ścisłej współpracy zbrojnej. Lider ugrupowania w bardzo ostrych słowach ocenił postawę niemieckich służb wobec Polaków, przypominając trudną przeszłość obu narodów i wprost pytając o reakcję polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ambasady w Berlinie.

Jeden niemiecko-brukselski kredyt już zaciągnęli. Jutro planują zawrzeć umowę dotyczącą współpracy wojskowej Polski i Niemiec, twierdząc, że podniesie ona poziom naszego bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie, jedynego, czego możemy się spodziewać ze strony Niemiec, które ani nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków, to noża w plecy. Co robi polska ambasada w Berlinie? Co robi MSZ? - pytał prezes Kaczyński.

Poniżej znajdują się materiały zdjęciowe pokazujące policyjną interwencję w Berlinie.