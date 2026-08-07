Nawrocki żąda "Polskiego SAFE 0 proc.". Ostra riposta Cezarego Tomczyka

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-07 16:28

Karol Nawrocki nie odpuszcza w sprawie finansowania wojska i znów apeluje o realizację koncepcji „Polskiego SAFE 0 proc.”. Z pytaniami zwrócił się wprost do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Szybko spotkało się to z bezwzględną reakcją ze strony Cezarego Tomczyka. Wiceszef MON uderzył w prezydenta bardzo mocnymi słowami.

Cezary Tomczyk gestykuluje na tle flagi. Obok Karol Nawrocki przy mównicy. O sporze o zbrojenia przeczytasz na Eska.
Autor: Piotr Grzybowski/Super Express, Paweł Skraba/Super Express
  • Prezydent Karol Nawrocki nadal domaga się wdrożenia programu „Polski SAFE 0 proc.”, który miałby umożliwić bezkredytowe finansowanie polskiej armii, kierując swoje słowa bezpośrednio do marszałka Sejmu.
  • Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk odpowiedział bardzo stanowczo, twierdząc, że prezydent okłamał Wojsko Polskie, a zamiast obiecywanych zysków z NBP pojawiły się straty.
  • Spór o miliardy na modernizację obronności trwa, a jego wynik zadecyduje o dalszych losach finansowania polskich sił zbrojnych.

Prezydent Nawrocki przypomina o swoim projekcie

Z okazji pierwszej rocznicy swojego zaprzysiężenia Karol Nawrocki powrócił do gorącego tematu finansowania zbrojeń. W swoim wystąpieniu przypomniał o autorskiej koncepcji „Polskiego SAFE 0 proc.”. Podkreślił przy tym, że bardzo podobne rozwiązania zostały później zaproponowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

Swoje słowa prezydent skierował bezpośrednio do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, domagając się jasnych deklaracji.

— Pytam się znów pana marszałka Czarzastego, czemu blokuje ustawę Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie chcąc dać pieniędzy na polską armię bezpośrednio. armię bez kredytu. Bo tego zrozumieć już nie mogę. Pieniądze z kredytem są dobre, a pieniądze Polaków ze złota są niedobre? — pytał Karol Nawrocki. — Panie marszałku, to jest inicjatywa waszego koalicjanta, który pożyczył ode mnie inicjatywę ustawodawczą. Zajmijcie się tym. Dajcie polskiemu wojsku pieniądze z "Polskiego SAFE 0 procent" — mówił.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk uderza w prezydenta

Na słowa Karola Nawrockiego błyskawicznie zareagował wiceminister obrony narodowej. Wypowiadając się dla dziennika „Fakt”, Cezary Tomczyk nie przebierał w słowach.

— Zgadzam się. Niech zgodnie z zapowiedzią prezesa Narodowego Banku Polskiego przekaże zysk na uzbrojenie armii — powiedział wiceszef MON. — Tylko zamiast zysku jest strata, a zamiast słowa honoru prezydenta jest tylko zero złotych — stwierdził. — Prezydent okłamał Wojsko Polskie — dodał Tomczyk.

Konflikt o fundusze zbrojeniowe trwa

Oś sporu stanowi unijny instrument SAFE, który docelowo ma wspierać państwa członkowskie w finansowaniu ogromnych inwestycji militarnych.

Warto przypomnieć, że w marcu Karol Nawrocki zawetował ustawę o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE. Jako alternatywę przedstawił właśnie projekt „Polski SAFE 0 proc.”.

Czy Polska powinna się martwić? Rosja może uderzyć w kraj NATO już jesienią

Po prezydenckim wecie rząd przyjął specjalną uchwałę dotyczącą programu „Polska Zbrojna”. Ten ruch umożliwił kontynuację działań w ramach europejskiego mechanizmu SAFE. Zgodnie z planem, to Bank Gospodarstwa Krajowego zaciągnie pożyczkę, zasilając w ten sposób Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Jak widać, różnice w podejściu do modernizacji armii wciąż budzą ogromne emocje, a prezydent stanowczo oczekuje od Sejmu powrotu do jego propozycji.

Poniżej galeria zdjęć: Pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta

Polityka SE Google News
Pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta
Galeria zdjęć 28
MILLER: ZADZWONIŁEM DO KWAŚNIEWSKIEGO
Sonda
Kto ma rację w sporze o finansowanie polskiej armii?
prezydent Karol Nawrocki
Ministerstwo Obrony Narodowej