Nawrocki żąda "Polskiego SAFE 0 proc.". Ostra riposta Cezarego Tomczyka

Spis treści
- Prezydent Karol Nawrocki nadal domaga się wdrożenia programu „Polski SAFE 0 proc.”, który miałby umożliwić bezkredytowe finansowanie polskiej armii, kierując swoje słowa bezpośrednio do marszałka Sejmu.
- Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk odpowiedział bardzo stanowczo, twierdząc, że prezydent okłamał Wojsko Polskie, a zamiast obiecywanych zysków z NBP pojawiły się straty.
- Spór o miliardy na modernizację obronności trwa, a jego wynik zadecyduje o dalszych losach finansowania polskich sił zbrojnych.
Prezydent Nawrocki przypomina o swoim projekcie
Z okazji pierwszej rocznicy swojego zaprzysiężenia Karol Nawrocki powrócił do gorącego tematu finansowania zbrojeń. W swoim wystąpieniu przypomniał o autorskiej koncepcji „Polskiego SAFE 0 proc.”. Podkreślił przy tym, że bardzo podobne rozwiązania zostały później zaproponowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Swoje słowa prezydent skierował bezpośrednio do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, domagając się jasnych deklaracji.
— Pytam się znów pana marszałka Czarzastego, czemu blokuje ustawę Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie chcąc dać pieniędzy na polską armię bezpośrednio. armię bez kredytu. Bo tego zrozumieć już nie mogę. Pieniądze z kredytem są dobre, a pieniądze Polaków ze złota są niedobre? — pytał Karol Nawrocki. — Panie marszałku, to jest inicjatywa waszego koalicjanta, który pożyczył ode mnie inicjatywę ustawodawczą. Zajmijcie się tym. Dajcie polskiemu wojsku pieniądze z "Polskiego SAFE 0 procent" — mówił.
Wiceszef MON Cezary Tomczyk uderza w prezydenta
Na słowa Karola Nawrockiego błyskawicznie zareagował wiceminister obrony narodowej. Wypowiadając się dla dziennika „Fakt”, Cezary Tomczyk nie przebierał w słowach.
— Zgadzam się. Niech zgodnie z zapowiedzią prezesa Narodowego Banku Polskiego przekaże zysk na uzbrojenie armii — powiedział wiceszef MON. — Tylko zamiast zysku jest strata, a zamiast słowa honoru prezydenta jest tylko zero złotych — stwierdził. — Prezydent okłamał Wojsko Polskie — dodał Tomczyk.
Konflikt o fundusze zbrojeniowe trwa
Oś sporu stanowi unijny instrument SAFE, który docelowo ma wspierać państwa członkowskie w finansowaniu ogromnych inwestycji militarnych.
Warto przypomnieć, że w marcu Karol Nawrocki zawetował ustawę o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE. Jako alternatywę przedstawił właśnie projekt „Polski SAFE 0 proc.”.
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Po prezydenckim wecie rząd przyjął specjalną uchwałę dotyczącą programu „Polska Zbrojna”. Ten ruch umożliwił kontynuację działań w ramach europejskiego mechanizmu SAFE. Zgodnie z planem, to Bank Gospodarstwa Krajowego zaciągnie pożyczkę, zasilając w ten sposób Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
Jak widać, różnice w podejściu do modernizacji armii wciąż budzą ogromne emocje, a prezydent stanowczo oczekuje od Sejmu powrotu do jego propozycji.
Poniżej galeria zdjęć: Pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta