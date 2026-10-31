Reset konstytucyjny zakończy spór o TK? Politycy przedstawiają swoje plany

Reset konstytucyjny jako sposób na kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Spór narastający wokół Trybunału Konstytucyjnego wciąż trwa. Środowisko premiera uważa swoje działania za obronę demokracji, strona prezydencka i wspierający ją politycy mówią, że trzeba powstrzymać zamach stanu. Choć nie brakuje apeli o porozumienie, szanse na nie wydają się znikome. W tej sytuacji szereg polityków od Adriana Zandberga po Sławomira Mentzena wysuwa propozycję wypracowania wspólnego stanowiska. Rozwiązaniem miałby być tak zwany reset konstytucyjny, który pozwoliłby na kompromis i otwarcie zupełnie nowego rozdziału, jednak każdy rozumie ten proces nieco inaczej.

Sonda Jak oceniasz nocną wizytę Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym? Pozytywnie - prezydent powinien był pojawić się na miejscu. Negatywnie - jego obecność zaostrzyła konflikt. Nie mam zdania - potrzebuję więcej informacji.

Sławomir Mentzen i Adrian Zandberg proponują reset w TK

„Od lat mówimy o konieczności przeprowadzenia resetu w TK. Mam nadzieję, że już dla wszystkich jest oczywiste, że innego wyjścia z tej sytuacji nie ma” - powiedział Mentzen. Polityk zaprezentował przy tym szczegółowe rozwiązania. Zgodnie z jego koncepcją Sejm miałby wybierać 15 sędziów większością 3/5 głosów i przyjmować od nich ślubowanie zamiast prezydenta, a długość ich pierwszych kadencji byłaby losowana. „Apeluję do wszystkich liderów politycznych: przeprowadźmy reset konstytucyjny!” - stwierdził. „Drogą wyjścia jest reset Trybunału Konstytucyjnego i zabezpieczenie tego na poziomie konstytucyjnym” - mówi Zandberg. Jego plan zakłada z kolei dymisję całego obecnego składu sędziowskiego TK i powołanie nowego przy użyciu większości kwalifikowanej. Polityk oczekuje szerokiej zgody głównych ugrupowań, odrzucając dyktat jednej ze stron sporu. „Potrzebujemy usiąść wszyscy do stołu” - przekonuje. Do dyskusji o kryzysie dołączył nawet Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem Polsce potrzeba "rządu technicznego" z Markiem Jurkiem na czele.

Od lat mówimy o konieczności resetu konstytucyjnego. Będziemy to powtarzać tak długo, aż w końcu wszyscy zrozumieją, że to naprawdę jest jedyny sposób na zakończenie tego sporu. Reset konstytucyjny! https://t.co/8oeLK9CYFz— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 31, 2026

Eskalacja konfliktu o TK szkodzi Polsce. Zawstydzające sceny z nocy, które zobaczył cały świat, szkodzą Polsce. W tym konflikcie nikt nie odniesie trwalego zwycięstwa. Nie da się go rozwiązać siłą. Może go przeciąć tylko konstytucyjny reset: wygaszenie kadencji wszystkich sędziów i wybór nowego Trybunału większością konstytucyjną. Głosami wszystkich głównych sił politycznych. Alternatywa to chaos.— Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) October 31, 2026