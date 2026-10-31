Grób Jerzego Urbana zaskakuje widokiem. Na płycie stoi niezwykły znicz z uchem i przesłaniem

Spis treści Grób Jerzego Urbana na Powązkach Wojskowych. Zaskakujący znicz z przesłaniem

Przez całe swoje życie Jerzy Urban był postacią powszechnie znaną, która nieustannie wywoływała skrajne emocje. W okresie PRL pełnił funkcję rzecznika rządu, natomiast po przełomie 1989 roku założył tygodnik „NIE”, który zyskał zarówno oddanych czytelników, jak i jeszcze liczniejsze grono krytyków. Kiedy Jerzy Urban zmarł w październiku 2022 roku, część opinii publicznej początkowo podeszła do tej informacji z niedowierzaniem. Wynikało to z faktu, że publicysta regularnie kpił z tematu umierania i publikował w sieci satyryczne nagrania, na których inscenizował nawet swój własny pogrzeb.

Śmierć dziennikarza nastąpiła 3 października, a uroczystości pogrzebowe zorganizowano osiem dni później, 11 października, na terenie Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jerzy Urban został pochowany w rodzinnym grobie swoich rodziców, Marii oraz Jana. Sytuacja podczas ostatniego pożegnania była napięta, ponieważ pod domem pogrzebowym zgromadzili się manifestanci, którzy głośno wyrażali swój sprzeciw wobec postaci zmarłego i jego dotychczasowej działalności.

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Grób Jerzego Urbana na Powązkach Wojskowych. Zaskakujący znicz z przesłaniem

Choć od śmierci publicysty minęło już kilka lat, jego mogiła wciąż jest regularnie odwiedzana zarówno przez najbliższych, jak i inne osoby. Uwagę przyciąga stojący na płycie nietypowy znicz, którego konstrukcja łączy w sobie tak zaskakujące detale jak auto, koń oraz ucho. Ten ostatni element nawiązuje do znanego dystansu, jaki Jerzy Urban miał do własnego wyglądu, często żartując ze swoich odstających uszu.

Wspomniana instalacja zawiera również wymowny napis o treści „Czytaj, nie będziesz idiotą”. Za powstanie tej kompozycji odpowiada pracownia Znic, która określa swoją działalność jako tworzenie unikalnych zniczy dedykowanych nietuzinkowym postaciom.

„Staramy się, aby wyjątkowi ludzie za życia, mieli wyjątkowe znicze po śmierci. Wykorzystujemy do tego znicze, które leżały na grobach, luksfery, szkło i różne zabawki. Na ZNIC składa się kicz i zużyty znicz, a wszyscy wiemy, że dwa minusy dają plus” – wyjaśniają twórcy z pracowni Znic.

W galerii zdjęć można dokładnie zobaczyć, jak prezentuje się ten nietypowy znicz na grobie Jerzego Urbana.