Turecka liga koszykarzy i rekord Mateusza Ponitki. Znakomity występ polskiego kapitana

Świetny występ reprezentanta Polski w Stambule

Mateusz Ponitka poprowadził ekipę Bahcesehir Koleji Stambuł do ważnego triumfu nad zespołem Yukatel Denizli Basket wynikiem 97:86. Kapitan naszej kadry narodowej zapisał na swoim koncie osiemnaście punktów, dzięki czemu został najlepszym strzelcem wygranego zespołu. Był to jego zdecydowanie najlepszy wynik w trwającym sezonie ligowym. Polak udowodnił, że znajduje się w znakomitej dyspozycji fizycznej i rzutowej.

Podczas niedzielnego meczu przebywał na parkiecie przez dwadzieścia cztery minuty. Koszkarz trafił pięć z sześciu rzutów za dwa punkty i obydwa rzuty wolne. Zza linii 6,75 metra zdobył dwa trafienia na cztery próby, a dodatkowo dołożył do statystyk trzy zbiórki i dwie asysty. Jego wkład miał kluczowe znaczenie dla ostatecznego kształtu wyniku.

Jak poradzili sobie inni reprezentanci Polski?

Sobotnie starcia okazały się równie udane dla pozostałych zawodników reprezentujących polskie barwy. Turk Telekom Ankara Jerricka Hardinga pewnie pokonał drużynę Biotekno Korfez Basket 97:82. Rozgrywający rzucił w tym meczu czternaście punktów, notując przy tym zbiórkę oraz dwie przydatne asysty. Ze zwycięstwa mógł cieszyć się także Michał Sokołowski.

Jego Glimt Cayirova Belyedesi wygrało przekonująco 95:78 z ekipą Pizzabulls Bordo Bandirma. Nasz zawodnik zgromadził dziesięć punktów, dwie zbiórki i jedną asystę. Po weekendowych zmaganiach Turk Telekom oraz Bahcesehir legitymują się bilansem 6-1, co daje im prowadzenie w lidze, a Glimt awansowało na 13. pozycję.