Ranni policjanci po strzelaninie w Krakowie. Szef MSWiA przekazał nowe informacje o ich stanie

Zmierzający już do stolicy Małopolski szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował o stanie zdrowia funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w tamtejszej interwencji.

„Policjanci z narażeniem życia interweniowali w Krakowie. Natychmiast. Dzięki ich heroicznej postawie udało się szybko ująć napastnika. Jeden z policjantów z raną postrzałową, stan drugiego bardzo ciężki- 3 rany postrzałowe. Trwa operacja” – przekazał szef MSWiA.

Do dramatycznych wydarzeń z użyciem broni doszło w sobotę (7.11) na krakowskim Rynku Głównym. W okolicach ulicy Sławkowskiej napastnik znajdujący się w aucie osobowym miał otworzyć ogień do przechodniów, a wstępne informacje mówiły o osobach rannych oraz ofiarach śmiertelnych. Z relacji małopolskich funkcjonariuszy wynika, że policjanci postrzelili agresora, którego następnie przetransportowano do szpitala.

Głos w sprawie wstrząsających doniesień ze stolicy Małopolski zabrał między innymi prezydent Polski Karol Nawrocki, który opublikował specjalne oświadczenie. „Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami” – napisał prezydent Polski. „Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!” – dodał.