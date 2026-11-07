Śląsk Wrocław remisuje z Piastem Gliwice. Kto został bohaterem spotkania?

Niewykorzystany rzut karny Śląska Wrocław

Spotkanie we Wrocławiu zakończyło się bezbramkowym remisem, choć gospodarze mieli wcześnie doskonałą okazję na objęcie prowadzenia. Decydująca sytuacja miała miejsce już w dziewiątej minucie, kiedy Przemysław Banaszak nie wykorzystał rzutu karnego. Strzał z jedenastu metrów nie przyniósł oczekiwanego rezultatu.

Bohaterem tej kluczowej sytuacji okazał się Domen Gril, który doskonale wyczuł intencje strzelca. Bramkarz Piasta Gliwice skutecznie obronił strzał z jedenastki, co ostatecznie zadecydowało o podziale punktów w tym spotkaniu.

Kto obejrzał żółte kartki w meczu?

Sędzia Bartosz Frankowski z Torunia musiał kilkukrotnie sięgać po kary indywidualne, aby ostudzić emocje na boisku. Żółtymi kartkami w zespole Śląska ukarani zostali Przemysław Banaszak oraz Alex Timossi Andersson. W drużynie przyjezdnej z Gliwic podobne upomnienia otrzymali Emmanuel Twumasi, Francisco Sierralta i Quentin Boisgard.

Mimo wielu prób i zmian przeprowadzonych przez obu trenerów w drugiej połowie, żadna z drużyn nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Na trybunach wrocławskiego stadionu zasiadło 9 031 widzów, którzy musieli zadowolić się brakiem bramek.