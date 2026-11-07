MKS Dąbrowa Górnicza wygrywa w Ekstraklasie. Sprawdź kto rzucił najwięcej punktów

Ostatnia kwarta przesądziła o zwycięstwie gospodarzy

Spotkanie od pierwszych minut było zacięte, a obie drużyny walczyły punkt za punkt. Ekipa Górnika Zamek Książ Wałbrzych lepiej rozpoczęła mecz, wygrywając pierwszą kwartę wynikiem 28:24. W drugiej odsłonie gospodarze nieznacznie zniwelowali straty, triumfując w niej 19:17. Koszykarze zeszli do szatni przy dwupunktowym prowadzeniu drużyny przyjezdnej.

Po przerwie gra nadal była bardzo wyrównana i pełna zwrotów akcji. Trzecia partia zakończyła się wynikiem 22:20 dla drużyny z Wałbrzycha, co zapowiadało wielkie emocje w samej końcówce. Ostatecznie to zawodnicy MKS Dąbrowa Górnicza zdominowali ostatnią kwartę, którą wygrali aż 30:18. Dzięki świetnej postawie w finałowych minutach gospodarze przypieczętowali ostateczny triumf 93:85.

Kto rzucił najwięcej punktów w tym spotkaniu?

Liderem ofensywy zespołu gospodarzy w całym spotkaniu okazał się Kyle Lofton. Amerykański koszykarz zdobył dla MKS Dąbrowa Górnicza 21 punktów, będąc najskuteczniejszym graczem na parkiecie. Znaczący wkład w triumf mieli także Jakub Musiał z 15 punktami oraz Martin Peterka i Jordan Hall, którzy dorzucili po 13 oczek. Kolejne punkty dla zwycięzców zdobyli Kalib Boone (10), Daylen Kountz (9), Aundre Hyatt (7) i Maciej Nagel (5). Marcin Piechowicz oraz Marcin Woroniecki zakończyli zawody z zerowym dorobkiem.

W zespole gości najwięcej punktów w całym starciu zgromadził z kolei Trey Diggs. Zawodnik Górnika Zamek Książ Wałbrzych rzucił w tym meczu 18 punktów, ale nie wystarczyło to do odniesienia wyjazdowego zwycięstwa. Oprócz niego wysoką skutecznością wykazali się Ronald Curry Jr (13) oraz Mike Scott (11). Dariusz Wyka i Kenny Goins zanotowali po 10 punktów, a Leemet Bockler i Maciej Bojanowski dopisali do konta drużyny po 7 oczek. Listę strzelców zamknęli Michał Nowakowski (5) oraz AJ Rohosy i Soprano Szelążek (po 2 punkty).