Ranking najlepszych pierwszych dam III RP. Pozycja Marty Nawrockiej jest zaskoczeniem

Trudny wywiad w mediach i fala komentarzy

Marta Nawrocka ma za sobą intensywne dni po udzieleniu wywiadu stacji TVN24. W trakcie rozmowy podsumowała pierwsze sześć miesięcy w roli żony prezydenta oraz opowiedziała o swoich zadaniach. Największe emocje wzbudziły jednak pytania dotyczące kwestii światopoglądu. Szczególne poruszenie wywołał fragment dotyczący finansowania procedury in vitro przez państwo. Wyraźnie zmieszana prezydentowa ucięła temat jednym zdaniem.

Poproszę inny zestaw pytań - powiedziała.

Przeciwnicy polityczni jej męża oraz środowiska z nim związanych natychmiast zarzucili jej brak kompetencji medialnych oraz nieprzygotowanie do pełnienia tak eksponowanej funkcji. Krytycy wytykali jej nieporadność przed kamerami. Mimo wizerunkowych kłopotów, sytuację może nieco uspokoić najnowsze badanie opublikowane w czwartek, 19 lutego. Pracownia SW Research na zlecenie Onetu zapytała respondentów o ocenę wszystkich małżonek prezydentów w historii III RP.

Jolanta Kwaśniewska wciąż bezkonkurencyjna

Bezdyskusyjną liderką zestawienia pozostaje Jolanta Kwaśniewska. Na żonę Aleksandra Kwaśniewskiego wskazało aż 45,3 proc. ankietowanych, Polacy od lat doceniają jej styl, klasę oraz wieloletnią działalność na rzecz chorych i wykluczonych. Drugie miejsce zajęła obecną pierwsza dama. Martę Nawrocką jako najlepszą prezydentową wskazało 16,7 proc. badanych. To solidny wynik, zważywszy na jej krótki staż i niedawne założenie fundacji „Blisko Ludzkich Spraw”.

Podium zamyka Maria Kaczyńska, która uzyskała poparcie na poziomie 10,6 proc. Tragicznie zmarła małżonka Lecha Kaczyńskiego zapisała się w pamięci Polaków jako osoba odważna, autentyczna i potrafiąca łączyć różne środowiska.

Znacznie niższe noty zebrała Agata Kornhauser-Duda, którą za wzór stawia jedynie 4,8 proc. uczestników sondażu. Mimo 10 lat u boku męża, była nauczycielka unikała tematów politycznych, skupiając się na edukacji i akcjach charytatywnych, co często, chociaż niepotrzebnie, jej wytykano. Tuż za nią uplasowała się Danuta Wałęsa z wynikiem 4,2 proc. Stawkę zamyka Anna Komorowska, którą wybrało tylko 2,6 proc. Polaków. Warto odnotować, że spora grupa, bo aż 15,7 proc. respondentów, nie wskazała żadnej z pań.