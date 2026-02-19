Polacy bardzo surowo ocenili Włodzimierza Czarzastego. Te wyniki dają do myślenia

Dziennik "Rzeczpospolita" opublikował najnowsze badania dotyczące Włodzimierza Czarzastego.

Większość ankietowanych słyszała o jego znajomości z Rosjanką powiązaną z Kremlem.

Sprawdź, jak społeczeństwo ocenia szanse na pozostanie polityka na stanowisku.

Polacy podzieleni w sprawie dymisji Czarzastego

Badanie zrealizowane przez IBRiS w dniach 13-14 lutego pokazuje, że afera dotycząca relacji Włodzimierza Czarzastego ze Swietłaną Czestnych stała się tematem powszechnie znanym. O sprawie słyszało 62,6 proc. respondentów. Wśród osób zorientowanych w temacie, opinie są mocno spolaryzowane. Za dymisją marszałka Sejmu opowiada się 44,9 proc. badanych, podczas gdy 46,9 proc. uważa, że powinien on zachować swoje stanowisko. Te zbliżone do siebie wyniki świadczą o głębokim podziale społecznym w ocenie tej sytuacji.

Analiza wyników pod kątem preferencji partyjnych uwidacznia wyraźne różnice w postrzeganiu sprawy. Jak informuje "Rzeczpospolita", najbardziej krytyczni są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, z których aż 67 proc. domaga się odwołania lidera Nowej Lewicy. W elektoracie Konfederacji ten odsetek wynosi 39 proc. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w obozie władzy – przeciwko dymisji jest 58 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej oraz 59 proc. sympatyków Lewicy. Wyborcy Trzeciej Drogi są w tej kwestii podzieleni – 29 proc. chce odejścia marszałka, a 24 proc. jest temu przeciwna.

Interesująco przedstawiają się dane w podziale na elektoraty kandydatów prezydenckich. Największą presję na dymisję wywierają głosujący na Grzegorza Brauna (77 proc.) oraz Karola Nawrockiego (66 proc.). W obronie Czarzastego stają natomiast wyborcy Magdaleny Biejat, gdzie aż 80 proc. sprzeciwia się jego odwołaniu, oraz Rafała Trzaskowskiego z wynikiem 58 proc. poparcia dla marszałka. Zaskakujące mogą być dane dotyczące elektoratu Adriana Zandberga, gdzie sprzeciw wobec dymisji deklaruje 32 proc. osób.

Koalicja rządząca broni Czarzastego

Pomimo napiętej atmosfery i podziałów wśród wyborców, koalicja rządząca zachowuje jedność w sprawie przyszłości Włodzimierza Czarzastego. Według doniesień dziennika, partnerzy polityczni będą konsekwentnie bronić marszałka przed odwołaniem. "Rzeczpospolita" ustaliła jednak, że sprawa może mieć charakter rozwojowy. Istnieje ryzyko, że niedługo mogą wypłynąć kolejne informacje na temat Czarzastego, a także innych polityków związanych z Nową Lewicą.

Sytuacja budzi zainteresowanie na najwyższych szczeblach państwowych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział inicjatywę ze strony Karola Nawrockiego, który zamierza zorganizować spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Zaproszenie ma zostać skierowane do ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka oraz szefów służb. Narada w wąskim gronie ma dotyczyć bezpośrednio sprawy marszałka Sejmu.