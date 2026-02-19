Donald Tusk ostrzega Polaków w Iranie. "Ewakuacja nie będzie wchodziła w grę"

Donald Tusk wystosował w czwartek, 19 lutego, jednoznaczny komunikat do wszystkich rodaków przebywających na terytorium Iranu. Zalecenie szefa rządu jest kategoryczne: należy bezzwłocznie opuścić ten region i zrezygnować z wszelkich planów podróży w tamtym kierunku. Premier nie ukrywał, że ryzyko wybuchu otwartego konfliktu zbrojnego jest bardzo wysokie. Zaznaczył przy tym, że obecne okno czasowe na bezpieczny powrót może się wkrótce zamknąć, a późniejsza pomoc państwa w ewakuacji stanie się niemożliwa.

Apel premiera wynika z gwałtownie rosnącego napięcia na linii Waszyngton–Teheran. Wobec gróźb interwencji militarnej ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa oraz zapowiedzi odwetu przez władze irańskie, sytuacja staje się nieprzewidywalna. Jak donosi stacja CBS News, Pentagon rozpoczął już tymczasową relokację części personelu, co może zwiastować nadchodzące uderzenie. Tusk ostrzegł, że w przypadku eskalacji, państwo polskie nie będzie w stanie zagwarantować ewakuacji swoich obywateli.

Ostrzeżenie padło podczas wizyty premiera na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. Donald Tusk, w towarzystwie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, obserwował tam testy bezzałogowych systemów uzbrojenia. Szef rządu zwrócił uwagę, że obserwowany pokaz ma wymiar czysto praktyczny w obliczu globalnych zagrożeń.

Te przygotowania to nie pokaz, nie abstrakcja. To jest przygotowanie do sytuacji, w której być może nasz kraj będzie musiał wykorzystać te możliwości - ocenił szef rządu.

Podczas wizytacji poligonu premier zwrócił się również bezpośrednio do decydentów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

- (...) nie marnować ani godziny, ani dnia, bo potrzeba jest tu i teraz, natychmiast - aby ten wielki potencjał, jaki zbudowaliśmy wspólnie, finansowy, gospodarczy, naukowy i militarny (...) wykorzystać na maksa.

Kluczem do bezpieczeństwa narodowego ma być połączenie możliwości programu SAFE z potencjałem polskiej nauki i gospodarki. Chodzi o to, by Wojsko Polskie mogło błyskawicznie wdrażać nowoczesny sprzęt, wykorzystując dostępne zaplecze finansowe i techniczne, pod warunkiem, że wszystkie założenia zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

