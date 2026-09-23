Radosław Sikorski nie przebierał w słowach. Zmiażdżył Rosję jednym argumentem

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-09-23 20:46

Przemówienie Radosława Sikorskiego podczas posiedzenia ONZ wywołało spore poruszenie. Minister spraw zagranicznych sięgnął po brutalne dane ekonomiczne, by wypunktować bezsilność rosyjskiej gospodarki. Zwrócił uwagę, że potencjał NATO jest 25-krotnie większy, co jego zdaniem wyklucza zwycięstwo Moskwy. Wystąpienie zakończył stanowczym apelem do Siergieja Ławrowa.

Minister Radosław Sikorski w ciemnej marynarce i krawacie. O jego przemówieniu w ONZ przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Sikorski bezlitosny dla Rosji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ

Podczas środowych obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ Radosław Sikorski wypowiedział się niezwykle ostro, bezpośrednio atakując działania przedstawicieli Federacji Rosyjskiej. Zamiast standardowej, pełnej niuansów dyplomatycznej mowy, szef MSZ postawił na brutalną szczerość. Jasno dał do zrozumienia, że marzenia Kremla o imperialnej potędze zderzają się z twardą rzeczywistością gospodarczą, której Rosja nie zdoła przeskoczyć.

Główną osią argumentacji ministra była analiza ekonomiczna. Sikorski zauważył, że Ukraina, która od lat stawia twardy opór, dysponuje gospodarką równą zaledwie jednej dziesiątej PKB agresora. Następnie szef polskiego MSZ przeszedł do porównania potencjału gospodarczego Polski, zjednoczonej Europy oraz całego NATO z możliwościami Moskwy, co obnażyło przepaść dzielącą te siły.

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Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej mam do powiedzenia: próbujecie podbić Donbas od ponad 12 lat, a Kijów - od ponad czterech. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj, który generuje jedną dziesiątą PKB Rosji, ale Polska ma prawie połowę waszego PKB. Europa ma 10 razy więcej PKB niż wasz. NATO ma 25 razy więcej PKB niż wasz. Możecie nadal zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać 

Na sam koniec przemówienia polski polityk wystosował dobitny i bardzo osobisty komunikat w stronę Siergieja Ławrowa, choć szefa rosyjskiego MSZ nie było już wtedy na sali. Sikorski zwrócił się do pustego krzesła, stanowczo żądając przerwania wojny, która przynosi katastrofę nie tylko Ukrainie, ale i samej Rosji.

– Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy – powiedział dosadnie Sikorski.

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Radosław Sikorski
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