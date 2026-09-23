Nie żyje Katarzyna Zaczek. 34-letnia gwiazda "Barw szczęścia" i radna Bydgoszczy przegrała z chorobą

Śmierć 34-letniej aktorki "Barw szczęścia". Katarzyna Zaczek była radną Bydgoszczy

W środę 23 września w mediach pojawiła się tragiczna informacja o śmierci 34-letniej Katarzyny Zaczek. Kobieta była nie tylko zaangażowaną społecznie radną z Bydgoszczy, ale również dziennikarką i cenioną aktorką, którą publiczność doskonale pamięta z ról w popularnych serialach takich jak "Barwy szczęścia", "Leśniczówka" czy "Korona królów". Z powodu nagłej i ciężkiej choroby, z którą mierzyła się w ostatnich miesiącach swojego życia, artystka musiała całkowicie zrezygnować z wszelkiej aktywności publicznej oraz występów telewizyjnych.

Tragiczne wieści oficjalnie potwierdziła za pośrednictwem mediów społecznościowych Rada Miasta Bydgoszczy. Samorządowcy przekazali szczere kondolencje najbliższym, przyjaciołom oraz rodzinie zmarłej radnej, podkreślając swój ogromny ból po jej zdecydowanie przedwczesnym odejściu. „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej radnej Katarzyny Zaczek. Katarzyna Zaczek zmarła w wieku 34 lat po długiej i ciężkiej chorobie” - napisano w opublikowanym oświadczeniu.

Łukasz Schreiber żegna Katarzynę Zaczek. Emocjonalny wpis na Instagramie

Głos po tragicznych doniesieniach z Bydgoszczy zabrał również Łukasz Schreiber reprezentujący ugrupowanie Rozwój Plus. Za pośrednictwem Instagrama zamieścił on krótki wpis, w którym oficjalnie oddał hołd zmarłej działaczce społecznej. „Bardzo smuta informacja. Nie żyje Katarzyna Zaczek, Radna Miasta Bydgoszczy. Angażowała się w sprawy publiczne, chciała zmieniać świat na lepszy. Niestety, choroba i śmierć nadeszły zdecydowanie zbyt szybko. Cześć Jej pamięci!” - napisał wyraźnie poruszony polityk.