W badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski 30,3 proc. ankietowanych uznało, że po wyborach w 2027 roku władzę utrzyma obecna koalicja KO, Lewicy, PSL i Polski 2050.

Samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości wskazało jedynie 1,1 proc. uczestników sondażu.

Sojusz PiS i Rozwoju Plus z Konfederacją przewiduje 19,2 proc. badanych, a dołączenie do tego układu ugrupowania Grzegorza Brauna zakłada 19 proc. respondentów.

Powstania rządu w innej konfiguracji spodziewa się 15,7 proc. pytanych, a 14,7 proc. nie potrafiło wskazać prawdopodobnego rozwiązania.

Po zakończeniu obecnej kadencji Sejmu i wyborach parlamentarnych w 2027 roku układ sił na polskiej scenie politycznej może ulec zmianie. Z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że Polacy najczęściej spodziewają się utrzymania władzy przez obecną koalicję Donalda Tuska, choć niewiele mniejsza grupa zakłada powstanie gabinetu złożonego z kilku formacji prawicowych.

W przypadku Prawa i Sprawiedliwości zaledwie niewielki odsetek badanych wierzy w samodzielne rządy partii Jarosława Kaczyńskiego. Ankietowani znacznie częściej wskazują, że ewentualny powrót PiS do władzy wymagałby zawarcia sojuszu z Konfederacją oraz środowiskiem Mateusza Morawieckiego.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Kto utworzy rząd po wyborach w 2027 roku?

Ankieterzy pracowni United Surveys zadali badanym pytanie: „Jak Pan/Pani sądzi, kto stworzy rząd po wyborach parlamentarnych w 2027 r.?”.

Największa grupa, licząca 30,3 proc. uczestników badania, wytypowała dalsze rządy obecnej koalicji, w skład której wchodzą Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050.

Wśród zwolenników obecnego obozu rządzącego na takie rozwiązanie wskazuje 60 proc. ankietowanych. Utrzymania władzy przez tę koalicję spodziewa się również 33 proc. wyborców niezdecydowanych i 6 proc. sympatyków opozycji.

Kontynuacja dotychczasowego układu politycznego była najczęściej wybieraną pojedynczą odpowiedzią w sondażu. Taki rezultat nie oznacza jednak, że większość Polaków przewiduje dalsze rządy gabinetu Donalda Tuska, ponieważ pozostałe głosy rozłożyły się na inne warianty koalicyjne oraz odpowiedzi wyrażające brak pewności co do przyszłego składu Rady Ministrów.

Jarosław Kaczyński i samodzielne rządy PiS. Tylko 1,1 proc. wskazań w sondażu

Prawo i Sprawiedliwość było główną siłą rządzącą przez osiem lat, w okresie od 2015 do 2023 roku. Po utracie władzy partia Jarosława Kaczyńskiego przeszła do opozycji, a późniejsze spory na prawicy doprowadziły do wyłonienia się nowych środowisk politycznych.

Według najnowszego badania United Surveys jedynie 1,1 proc. ankietowanych zakłada, że po wyborach parlamentarnych w 2027 roku PiS zdoła stworzyć samodzielny gabinet.

Zbliżone rezultaty odnotowano wśród sympatyków opozycji, gdzie na samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości wskazało tylko 2 proc. badanych. W grupie wyborców obecnej koalicji rządzącej odpowiedź tę wybrał 1 proc. pytanych, a wśród osób niezdecydowanych nie wskazał jej nikt.

Sondaż badał przewidywania dotyczące przyszłego gabinetu, a nie deklarowane poparcie dla poszczególnych ugrupowań. Odsetka na poziomie 1,1 proc. nie należy zatem traktować jako odzwierciedlenia liczby wyborców zamierzających głosować na PiS.

Koalicja PiS, Konfederacji i Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Dwa warianty na prawicy

Dużo większa grupa ankietowanych przewiduje przejęcie władzy przez szerokie porozumienie formacji prawicowych. Na rząd złożony z Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego oraz Konfederacji wskazało 19,2 proc. badanych.

Zbliżony odsetek, wynoszący 19 proc. uczestników sondażu, zakłada utworzenie jeszcze szerszej koalicji, która obejmowałaby także Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Oba prawicowe scenariusze zebrały łącznie 38,2 proc. wskazań. Respondenci oceniali jednak dwie osobne możliwości, w związku z czym suma ta nie oznacza poparcia wyborczego dla wspólnej listy ani nie stanowi prognozy podziału mandatów.

W elektoracie opozycji 35 proc. ankietowanych spodziewa się gabinetu złożonego z PiS, Rozwoju Plus i Konfederacji, z pominięciem formacji Brauna. Z kolei 32 proc. sympatyków opozycji typuje szeroki sojusz uwzględniający również Konfederację Korony Polskiej.

Takie rezultaty pokazują, że spora część badanych zakładających powrót prawicy do władzy widzi konieczność porozumienia kilku partii.

Grzegorz Braun w rządzie i nowy projekt Mateusza Morawieckiego. Podziały na prawicy

Odrębną kwestią pozostaje ewentualny udział Konfederacji Korony Polskiej w przyszłym gabinecie. Scenariusz uwzględniający formację Grzegorza Brauna wybrało 19 proc. ogółu badanych, przy czym taką odpowiedź wskazało 22 proc. mężczyzn oraz 16 proc. kobiet.

Utworzenie szerokiej koalicji na prawicy wiązałoby się z koniecznością wypracowania kompromisu między partiami, których politycy wielokrotnie publicznie prezentowali odmienne stanowiska programowe i polityczne. W ostatnich miesiącach wyraźnie zarysował się spór między Prawem i Sprawiedliwością a obozem Mateusza Morawieckiego, po tym jak były premier zaczął tworzyć własne ugrupowanie Rozwój Plus i ogłosił samodzielny start w wyborach parlamentarnych.

Stosunki łączące pozostałe formacje prawicowe również nie dają pewności co do szans na zawarcie wspólnego porozumienia. Przeprowadzone badanie obrazuje jedynie przewidywania respondentów dotyczące przyszłego układu sił i nie stanowi potwierdzenia, że wymienione ugrupowania prowadzą rozmowy koalicyjne.

Niezdecydowani wyborcy o rządzie w 2027 roku. Ponad 30 proc. Polaków poza głównymi scenariuszami

Z danych United Surveys wynika również, że znaczny odsetek ankietowanych nie zakłada realizacji żadnego z głównych wariantów koalicyjnych. Według 15,7 proc. uczestników badania po wyborach parlamentarnych w 2027 roku powstanie gabinet w innej konfiguracji niż te zaproponowane w kwestionariuszu.

Z kolei 14,7 proc. pytanych zaznaczyło odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”. Oznacza to, że łącznie 30,4 proc. respondentów przewiduje inny układ rządowy lub nie potrafi wskazać, kto przejmie władzę.

Największe trudności z oceną sytuacji mają wyborcy niezdecydowani, wśród których aż 39 proc. nie potrafiło przewidzieć przyszłego składu rządu. W tej samej grupie 33 proc. ankietowanych zakłada dalsze rządy obecnej koalicji, natomiast łącznie 13 proc. typuje gabinet prawicowy złożony z PiS, Rozwoju Plus i Konfederacji, z możliwym udziałem formacji Brauna.

Prognozy dotyczące rządu a poparcie dla partii. Metodologia badania United Surveys

Rezultatów tego badania nie należy utożsamiać z sondażem preferencji wyborczych. Uczestnicy nie deklarowali, na jakie ugrupowanie oddaliby głos w najbliższą niedzielę, lecz określali, kto ich zdaniem sformuje gabinet po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Typowania dotyczące przyszłego układu rządowego mogą odbiegać od własnych sympatii politycznych, ponieważ wyborca danej partii może zakładać wygraną konkurentów lub zawiązanie koalicji, której osobiście nie popiera. Sondaż obrazuje przede wszystkim to, jakie warianty polityczne badani uznają za realne.

Spośród pojedynczych scenariuszy najwięcej wskazań, na poziomie 30,3 proc., zebrało utrzymanie władzy przez obecną koalicję. Samodzielne rządy PiS wytypowało 1,1 proc. ankietowanych, a dwie opcje szerokiego sojuszu na prawicy zdobyły odpowiednio 19,2 oraz 19 proc. głosów. Ostateczny kształt przyszłej Rady Ministrów będzie jednak zależał od rezultatów głosowania, rozkładu mandatów w Sejmie i ewentualnych negocjacji partyjnych.

Badanie United Surveys by IBRiS zrealizowano na zlecenie Wirtualnej Polski metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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