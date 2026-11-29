Szef MSZ Radosław Sikorski publicznie vytknął byłemu ambasadorowi w Chinach Jakubowi Kumochowi, że ten wciąż pobiera wynagrodzenie, choć opuścił placówkę bez złożenia formalnej rezygnacji.

Jakub Kumoch w ostrej ripoście zakpił z sobotniej aktywności ministra w sieci oraz zasugerował mu dokładne zweryfikowanie dokumentacji.

Według szefa dyplomacji zarówno Jakub Kumoch, jak i Paweł Soloch mieli ostentacyjnie odejść ze stanowisk, a brak oficjalnych dymisji może zakończyć się dla nich zwolnieniami dyscyplinarnymi.

Wymianę zdań w mediach społecznościowych zapoczątkowało pytanie dziennikarza Marcina Tyca. Poprosił on Radosława Sikorskiego o wyjaśnienie, czy wobec braku formalnego odwołania ze stanowiska ambasadora RP w Chinach Jakub Kumoch nadal pobiera pensję. Minister spraw zagranicznych zareagował błyskawicznie i w bardzo uszczypliwym tonie.

„A jakże. Taki to zamach stanu, że bohaterom ruchu oporu płaci jeszcze przez trzy miesiące” – odpisał z ironią na platformie X Radosław Sikorski, nawiązując do głośnych sporów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

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Jakub Kumoch odpowiada Radosławowi Sikorskiemu

Były ambasador szybko odniósł się do wpisu szefa MSZ. Jakub Kumoch odpowiedział równie ostro i wytknął ministrowi aktywność w internecie podczas czasu wolnego.

„Panie Ministrze Radosławie Sikorski! Sobota wieczór. Można pójść na mecz, albo z kumplami się spotkać, a Pan siedzi na X i pomstuje na byłych podwładnych” – napisał dyplomata.

Były szef placówki w Chinach nie zakończył jednak na tym swojej wypowiedzi. Zasugerował Radosławowi Sikorskiemu dokładne sprawdzenie dokumentów w poniedziałek, gdyż w ocenie dyplomaty minister może mijać się z prawdą.

Jakub Kumoch i Paweł Soloch bez formalnych dymisji?

Cała sprawa ma również poważniejszy wymiar. Z relacji Radosława Sikorskiego wynika, że Jakub Kumoch oraz były ambasador w Rumunii Paweł Soloch powrócili już do kraju, jednak mieli nie złożyć formalnych dymisji.

Szef polskiej dyplomacji ocenia, że obaj urzędnicy zrezygnowali ze swoich funkcji w sposób ostentacyjny, co według niego uderzyło w wizerunek Polski. Jeżeli informacje o braku oficjalnych pism znajdą potwierdzenie, dyplomatom miałyby grozić zwolnienia dyscyplinarne. Takie rozwiązanie automatycznie pozbawia prawa do otrzymywania pensji w okresie wypowiedzenia.