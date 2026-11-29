Znana z serialu „Ranczo” Marta Chodorowska otwarcie zganiła premiera Donalda Tuska za użycie w spocie politycznym nagrań przedstawiających wystraszone dzieci.

Artystka uznała to za naruszenie granic dobrego smaku i etyki, zwracając uwagę na kwestię udostępniania wizerunków najmłodszych w sieci i angażowania ich w spory polityczne.

Swój sprzeciw aktorka opublikowała na Instagramie, oceniając tego typu przekaz jako niestosowny i wskazując, że szef rządu ma „złych doradców od PR”.

Powodem reakcji Marty Chodorowskiej, która zyskała wielką rozpoznawalność dzięki roli Klaudii Kozioł w serialu „Ranczo”, stało się nagranie opublikowane w mediach społecznościowych Donalda Tuska. W materiale tym szef rządu zaatakował Karola Nawrockiego, odnosząc się do weta w kwestii modyfikacji progów podatkowych.

Politycznego rywala premier zestawił z Grinchem, czyli bohaterem, który nienawidzi świąt Bożego Narodzenia. Pod opublikowanym wideo umieszczono podpis o treści „Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki”. Kontrowersje wzbudziło jednak nie samo uderzenie w politycznego oponenta, lecz sposób przygotowania nagrania.

Marta Chodorowska krytykuje wideo Donalda Tuska. W spocie wykorzystano płacz dzieci

W zamieszczonym przez premiera materiale użyto krążących po internecie filmików, na których dorośli straszą najmłodszych przebierańcem w stroju Grincha. Ujęcia pokazujące płacz oraz panikę maluchów Marta Chodorowska odebrała jako przekroczenie granic etyki i dobrego smaku. Jak podaje serwis jastrzabpost.pl, artystka zamieściła ostry komentarz bezpośrednio pod nagraniem szefa rządu, a także udostępniła emocjonalny wpis na własnym profilu na Instagramie.

„Jak Panu nie wstyd. Tyle się mówi o niepublikowaniu wizerunków dzieci w Internecie, wykorzystywaniu prywatności dziecka w sieci, prawie do intymności i rozporządzaniu swoim wizerunkiem, czekamy na regulacje w tej sprawie... a Pan wrzuca okropne, nibyzabawne (chociaż mnie to nie śmieszy) nagrania niemądrych rodziców, którzy straszą swoje dzieci i jeszcze to puszczają w eter” – napisała Chodorowska.

Marta Chodorowska ocenia doradców Donalda Tuska. Wspomina o ochronie prywatności dzieci

W swoim wpisie aktorka poruszyła problem straszenia dzieci dla zdobycia zasięgów oraz ochrony ich prywatności w internecie, czyli tak zwanego sharentingu. Dla Chodorowskiej posłużenie się wizerunkiem cudzych, przerażonych maluchów jako narzędziem w sporze na szczytach władzy stanowi naruszenie podstawowych norm.

Występująca w „Ranczu” aktorka negatywnie oceniła również pracę specjalistów odpowiedzialnych za internetowy wizerunek Donalda Tuska.

„Oj, złych ma pan doradców od PR... nie tędy droga...” – skwitowała aktorka.

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Marta Chodorowska to zdolna i piękna aktorka, która dzięki roli w serialu "Ranczo" zyskała dużą popularność