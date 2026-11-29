Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki oczekuje od Polski oraz NATO nowelizacji przepisów i procedur określających reakcję na rosyjskie drony i rakiety.

Polityk popiera rozszerzenie uprawnień operacyjnych armii, w tym zgodę na zestrzeliwanie wrogich obiektów bez ich uprzedniej identyfikacji wzrokowej, po spełnieniu określonych warunków.

Grodecki przestrzegł przed następnymi rosyjskimi prowokacjami, przypominając, że w lipcu w polską przestrzeń powietrzną wleciała jedna rakieta, natomiast w listopadzie już trzy.

Kierujący BBN przychylnie patrzy na koncepcję niszczenia pocisków jeszcze nad Ukrainą, zanim przekroczą granicę z Polską, ale zaznacza, że wymagałoby to zgody na szczeblu NATO.

Upadek rosyjskich rakiet na polskie terytorium 20 listopada wywołał dyskusję o zasadach reagowania na zagrożenia oraz skuteczności obrony powietrznej. Zdaniem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego obecne procedury i regulacje mogą krępować działania żołnierzy polskich oraz sojuszniczych. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski opowiedział się on za modyfikacjami przyspieszającymi reakcję wojska w podobnych przypadkach.

Szef BBN ocenił również, że Rosja testuje gotowość państw NATO do odpowiedzi na naruszenia przestrzeni powietrznej. Ostrzegł, że może dojść do następnych incydentów, które przyniosą poważniejsze konsekwencje niż dotychczasowe zdarzenia.

Bartosz Grodecki o zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet. Jakie zmiany proponuje szef BBN?

Dziennikarze Wirtualnej Polski, Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak, zapytali Bartosza Grodeckiego o działania sił polskich i sojuszniczych wobec wtargnięcia rosyjskich pocisków.

W trakcie listopadowego zdarzenia w powietrzu operowały polskie F-16 i szwedzkie myśliwce Gripen, jednak nie zestrzelono żadnej z trzech rakiet. Jedną z przeszkód okazała się identyfikacja obiektów przy trudnej pogodzie, a zdaniem szefa BBN regulacje nie powinny zbytnio krępować pilotów zmuszonych do podejmowania decyzji w ułamku sekundy.

„Ograniczenia prawne i proceduralne, zarówno polskie, jak i sojusznicze, powinny zostać zniesione” – powiedział Grodecki.

Przedstawiciel prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego poparł rozwiązania umożliwiające zniszczenie groźnego obiektu bez identyfikacji wzrokowej. Propozycja nie zakłada jednak automatycznego strącania każdego niezidentyfikowanego celu, lecz daje wojsku większą swobodę decyzyjną w razie potwierdzonego zagrożenia.

Bartosz Grodecki o blokadach prawnych. Nowe ustawy dla Sił Zbrojnych RP i systemów Patriot

Według szefa BBN modyfikacja reguł reagowania na zagrożenia wymaga pełnego przeglądu prawa i ewentualnego stworzenia pakietu ustaw zwiększających możliwości operacyjne Sił Zbrojnych RP.

„Jeśli są blokady prawne, to czas je usunąć” – podkreślił Grodecki.

W ocenie szefa BBN wypracowane przepisy musiałby najpierw przeanalizować Sztab Generalny Wojska Polskiego, a później zatwierdzić Ministerstwo Obrony Narodowej. Dopiero po tym etapie projekty mogłyby trafić do parlamentu.

Polityk zaznaczył, że nie ma potrzeby zmiany konstytucji i wystarczą nowelizacje ustaw. Zwrócił przy tym uwagę na regulacje utrudniające szybkie rozmieszczanie baterii systemów Patriot na prywatnych działkach, do czego BBN przygotowało już własne propozycje i jest gotowe współpracować z MON.

Szczątki pocisków Ch-101 w trzech miejscowościach. Reakcja Rady Północnoatlantyckiej

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski manewrujące Ch-101 doszło 20 listopada 2026 roku, w trakcie zmasowanego uderzenia na Ukrainę. Ich pozostałości odnaleziono w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim, a także w Rudniku nad Sanem oraz Mołodyczu na Podkarpaciu.

Pierwsze doniesienia mówiły o dwóch rakietach i jednym dronie, ale kolejne ustalenia potwierdziły, że były to trzy rosyjskie pociski. Polskie służby zajęły się badaniem odnalezionych fragmentów i analizą przebiegu zdarzenia, a zgromadzony materiał posłużył do rozmów z sojusznikami.

Na polski wniosek 23 listopada zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, podczas którego strona rządowa przedstawiła ustalenia w sprawie rakiet oraz postulaty wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Państwa członkowskie wyraziły solidarność z Polską i podjęły kroki mające zwiększyć zdolności obrony powietrznej oraz rozpoznania.

Bartosz Grodecki ostrzega przed prowokacjami Rosji. Artykuł 4 i Artykuł 5 NATO

Kierujący BBN obawia się kolejnych naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Przypomniał, że w lipcu incydent dotyczył jednej rakiety, a w listopadzie wleciały już trzy pociski, co może wskazywać na celowe testowanie reakcji Polski oraz państw NATO przez Rosję.

Bartosz Grodecki ostrzegł, że następne tego typu zdarzenia mogą doprowadzić do uszkodzenia budynków lub przynieść ofiary wśród cywilów, a nie tylko zakończyć się odnalezieniem szczątków. Wskazał też na potrzebę precyzyjniejszego wyznaczenia granic reakcji Sojuszu.

W Traktacie Północnoatlantyckim Artykuł 4 zakłada konsultacje w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa członkowskiego, natomiast Artykuł 5 mówi o zbiorowej obronie w sytuacji zbrojnej napaści. Szef BBN zadał pytanie, jakie posunięcia Rosji skłoniłyby NATO do uznania, że przekroczono granicę wymagającą stanowczej odpowiedzi.

Zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą. Bartosz Grodecki wskazuje na rolę NATO

Rozmowa dotyczyła także koncepcji strącania rosyjskich pocisków jeszcze nad terytorium Ukrainy, zanim zbliżą się do polskiej granicy. Zdaniem Grodeckiego z perspektywy wojskowej dawałoby to większe szanse na neutralizację niebezpiecznych rakiet.

Polityk zastrzegł jednak, że Polska nie mogłaby podjąć takiego kroku samodzielnie. Operowanie polskiego lotnictwa nad Ukrainą wymagałoby wcześniejszych ustaleń na szczeblu Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ jako członek NATO Polska musi uwzględniać sojusznicze decyzje i procedury przy reagowaniu na rosyjskie prowokacje.

Odnosząc się do pomysłów odwetowego wystrzelenia polskich rakiet w stronę Rosji, Grodecki ocenił, że rodziłoby to ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego i nie poparł takiego rozwiązania. Zamiast tego opowiedział się za podniesieniem skuteczności odstraszania oraz zwiększeniem obecności militarnej NATO na wschodniej flance.

Samolot AWACS i operacja Eastern Sentry. Jak NATO wzmacnia obronę powietrzną Polski?

W następstwie listopadowego zdarzenia polskie władze poprosiły sojuszników o większe wsparcie obrony powietrznej, co zaowocowało między innymi wysłaniem samolotu wczesnego ostrzegania AWACS, służącego do wykrywania i śledzenia celów w powietrzu. Rząd zabiega ponadto o kolejne systemy rozpoznania i wzmocnienie obrony przeciwrakietowej.

Według szefa BBN w ramach operacji Eastern Sentry można zwiększyć liczbę myśliwców i zestawów przeciwlotniczych. Polityk poparł również zintensyfikowanie manewrów NATO z udziałem lotnictwa oraz marynarki wojennej, podkreślając, że rozbudowa obrony chroni nie tylko Polskę, lecz także inne kraje europejskie.

Bartosz Grodecki przyznał, że rodzime systemy obrony powietrznej nie dają jeszcze pełnych możliwości. Do momentu sfinalizowania planowanych zakupów i dostaw uzbrojenia Polska wciąż będzie więc wymagała wsparcia ze strony sojuszników.

Czy zmienią się zasady zestrzeliwania rakiet? Współpraca BBN, MON i Sztabu Generalnego

Propozycje wysuwane przez Bartosza Grodeckiego nie oznaczają jeszcze wejścia w życie nowych reguł strącania rosyjskich pocisków. Wypracowanie takich zmian wymaga współdziałania BBN, Sztabu Generalnego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz parlamentu, a kwestie dotyczące procedur sojuszniczych trzeba dodatkowo zatwierdzić na forum NATO.

Szef BBN argumentuje, że narastająca liczba incydentów z udziałem rosyjskich dronów i rakiet zmusza do rewizji obecnych przepisów. Podczas gdy polskie władze i sojusznicy dyskutują już o wzmocnieniu potencjału obronnego wschodniej flanki, rozszerzenie uprawnień żołnierzy wciąż jest analizowane.

Poniżej galeria zdjęć: Oto nowy szef BBN Bartosz Grodecki

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