Przepychanki z udziałem Karola Nawrockiego w TK. Kancelaria Prezydenta składa zawiadomienia do prokuratury

Spis treści
- Nocna wizyta Karola Nawrockiego w TK. Będą wnioski do prokuratury za naruszenie nietykalności
- Rafał Leśkiewicz zapowiada kroki prawne wobec sędziów i wskazuje na Donalda Tuska
- Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym. Anna Korwin-Piotrowska przedstawia inną wersję
- Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki przerywa wizytę w Senegalu
Nocna wizyta Karola Nawrockiego w TK. Będą wnioski do prokuratury za naruszenie nietykalności
W niedzielę, 1 listopada, rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz ogłosił plany skierowania przez Kancelarię Prezydenta wniosków do prokuratury. Chodzi o incydent w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie podczas nocnej wizyty Karola Nawrockiego wywiązała się szarpanina przy drzwiach wejściowych do gmachu.
Wypowiadając się na antenie Radia Wnet Leśkiewicz mówił, że za naruszenie nietykalności prezydenta odpowiadają Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Berek oraz Krystian Markiewicz.
Rafał Leśkiewicz zapowiada kroki prawne wobec sędziów i wskazuje na Donalda Tuska
„Sędziami TK nie są pani Anna Korwin-Piotrowska czy chociażby pan Krystian Markiewicz, którzy zastawiali drzwi wejściowe do Trybunału Konstytucyjnego panu prezydentowi i naruszyli nietykalność cielesną głowy państwa” – powiedział Leśkiewicz.
Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta argumentował, że Karol Nawrocki miał pełne prawo wejść do gmachu, bo Trybunał Konstytucyjny jest instytucją publiczną. Tłumaczył, że głowa państwa zamierzała na własne oczy zweryfikować stan rzeczy w TK.
Rzecznik określił nagrania pokazujące nocne zajścia mianem „dramatycznych”. Jak dodał, jego zdaniem to premier Donald Tusk odpowiada za wywołanie obecnego kryzysu.
Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym. Anna Korwin-Piotrowska przedstawia inną wersję
Zupełnie odmienną relację z tego incydentu przedstawia Anna Korwin-Piotrowska. Z jej słów wynika, że Karol Nawrocki usiłował "staranować" zarówno ją, jak i pozostałych sędziów, którzy znajdowali się przy drzwiach.
Rafał Leśkiewicz stanowczo zdementował te oskarżenia. Stwierdził przy tym, że Anna Korwin-Piotrowska formułuje takie zarzuty wyłącznie po to, aby zbudować sobie linię obrony.
Udostępnione w sieci filmy ukazują szarpaninę w momencie przekraczania progu gmachu przez głowę państwa. Anna Korwin-Piotrowska zablokowała przejście i siłą próbowała powstrzymać prezydenta przed wejściem do środka, na co Karol Nawrocki również zareagował siłą, odsuwając kobietę, by utorować sobie drogę.
Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki przerywa wizytę w Senegalu
Poważny spór wybuchł w piątek. Anna Korwin-Piotrowska, wybrana przez obecny Sejm na sędziego TK, ogłosiła odsunięcie od obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego i przejęcie kierowania tą instytucją.
Decyzja wywołała ostry spór. Przed budynkiem TK zebrali się demonstranci, na miejscu pojawiła się policja.
Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W nocy przyjechał do siedziby Trybunału, gdzie doszło do konfrontacji z sędziami wybranymi przez Sejm..