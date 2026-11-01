Przepychanki z udziałem Karola Nawrockiego w TK. Kancelaria Prezydenta składa zawiadomienia do prokuratury

Nocna wizyta Karola Nawrockiego w TK. Będą wnioski do prokuratury za naruszenie nietykalności

W niedzielę, 1 listopada, rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz ogłosił plany skierowania przez Kancelarię Prezydenta wniosków do prokuratury. Chodzi o incydent w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie podczas nocnej wizyty Karola Nawrockiego wywiązała się szarpanina przy drzwiach wejściowych do gmachu.

Wypowiadając się na antenie Radia Wnet Leśkiewicz mówił, że za naruszenie nietykalności prezydenta odpowiadają Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Berek oraz Krystian Markiewicz.

Każdy kto będzie próbował nielegalnie zatrzymywać polskiego prezydenta, będzie odpowiadał za to karnie. Z-ca Szefa KPRP @Andruszkiewicz1, @RepublikaTV https://t.co/DQu7jXmn0z— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 31, 2026

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„Sędziami TK nie są pani Anna Korwin-Piotrowska czy chociażby pan Krystian Markiewicz, którzy zastawiali drzwi wejściowe do Trybunału Konstytucyjnego panu prezydentowi i naruszyli nietykalność cielesną głowy państwa” – powiedział Leśkiewicz.

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta argumentował, że Karol Nawrocki miał pełne prawo wejść do gmachu, bo Trybunał Konstytucyjny jest instytucją publiczną. Tłumaczył, że głowa państwa zamierzała na własne oczy zweryfikować stan rzeczy w TK.

Rzecznik określił nagrania pokazujące nocne zajścia mianem „dramatycznych”. Jak dodał, jego zdaniem to premier Donald Tusk odpowiada za wywołanie obecnego kryzysu.

🇵🇱 BREAKING: President Nawrocki pushes his way into the Constitutional Tribunal in the middle of the night After an emergency meeting at the Presidential Palace, President Karol Nawrocki and Supreme Court First President Zbigniew Kapiński drove to the Tribunal shortly after midnight, where protesters greeted him chanting "Karol! Karol!" According to Radio Maryja, police pushed back officers of Nawrocki's own State Protection Service before he made it through. Paweł Szefernaker, head of the President's Office, confirmed that Nawrocki and Kapiński entered the building. The other side tells a different story. Maciej Berek, one of the Tusk-majority judges and a longtime close aide of Tusk, claimed the president never made it inside and accused him of "physically attacking" Anna Korwin-Piotrowska and the other judges.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 31, 2026

Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym. Anna Korwin-Piotrowska przedstawia inną wersję

Zupełnie odmienną relację z tego incydentu przedstawia Anna Korwin-Piotrowska. Z jej słów wynika, że Karol Nawrocki usiłował "staranować" zarówno ją, jak i pozostałych sędziów, którzy znajdowali się przy drzwiach.

Rafał Leśkiewicz stanowczo zdementował te oskarżenia. Stwierdził przy tym, że Anna Korwin-Piotrowska formułuje takie zarzuty wyłącznie po to, aby zbudować sobie linię obrony.

Udostępnione w sieci filmy ukazują szarpaninę w momencie przekraczania progu gmachu przez głowę państwa. Anna Korwin-Piotrowska zablokowała przejście i siłą próbowała powstrzymać prezydenta przed wejściem do środka, na co Karol Nawrocki również zareagował siłą, odsuwając kobietę, by utorować sobie drogę.

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Poważny spór wybuchł w piątek. Anna Korwin-Piotrowska, wybrana przez obecny Sejm na sędziego TK, ogłosiła odsunięcie od obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego i przejęcie kierowania tą instytucją.

Decyzja wywołała ostry spór. Przed budynkiem TK zebrali się demonstranci, na miejscu pojawiła się policja.

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