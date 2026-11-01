Ciara Mageean nie żyje. Mistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów miała 34 lata

Przyczyną śmierci Ciary Mageean była ciężka choroba nowotworowa, z którą zmagała się biegaczka. Komunikat o jej odejściu opublikowano rankiem 1 listopada na jej oficjalnym profilu w serwisie Instagram.

„O 6.30 rano Ciara przegrała walkę z rakiem, otoczona najbliższymi. Ukochana córka, siostra, żona, przyjaciółka i inspiracja dla wielu – będzie nam jej bardzo brakowało” – napisano w oświadczeniu rodziny.

Ciara Mageean i jej największe sukcesy w karierze

Lekkoatletka wywodziła się z miejscowości Portaferry w Irlandii Północnej i dwukrotnie startowała w barwach Irlandii na igrzyskach olimpijskich, występując w Rio w 2016 roku oraz w Tokio w 2020 roku. Największy sukces osiągnęła w 2024 roku w Rzymie, gdzie wywalczyła złoto mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów, co było pierwszym indywidualnym tytułem na Starym Kontynencie dla irlandzkiej zawodniczki od czasu występów Sonii O’Sullivan. W poprzednich latach również zdobywała medale czempionatu Starego Kontynentu, sięgając po brąz w Amsterdamie w 2016 roku i srebro w Monachium w 2022 roku. Podczas zawodów w stolicy Bawarii towarzyszyła jej na podium reprezentantka Polski Sofia Ennaoui, która ukończyła rywalizację na trzecim miejscu.

Ciara Mageean walczyła z nowotworem jelita grubego

W maju 2025 roku lekarze wykryli u sportsmenki zaawansowany nowotwór jelita grubego w czwartym stadium. Pomimo zmagań z poważną chorobą, w październiku 2026 roku biegaczka poślubiła Thomasa Morana. Teraz przedstawiciele środowiska lekkoatletycznego, organizacja Athletics Ireland oraz politycy z Irlandii wspominają jej niezwykłą odwagę, życzliwość i hart ducha. Zmarła zawodniczka na zawsze zapisze się w pamięci jako wzór dla przyszłych generacji sportowców.