Turniej ATP w Wiedniu. Carlos Alcaraz deklasuje rywala w finale

Hiszpan zdominował turniej ATP w Wiedniu

Rozstawiony z numerem drugim Carlos Alcaraz nie dał najmniejszych szans swojemu rywalowi w meczu o tytuł. Hiszpan pewnie pokonał występującego z „piątką” Australijczyka na twardych kortach w Austrii. Dla 23-letniego zawodnika to 28. turniejowe zwycięstwo w dotychczasowej karierze.

Triumfator tegorocznego Australian Open przyjechał do stolicy Austrii po wcześniejszych wygranych w Dausze i Tokio. Rok 2026 zakończył z nieskazitelnym bilansem 16-0 w turniejach rangi ATP 500. Jego imponująca seria zwycięstw w zawodach tej rangi wynosi obecnie 26 meczów z rzędu.

Kolejny cel to ATP Finals w Turynie

Siedmiokrotny mistrz wielkoszlemowy od pierwszych piłek dyktował warunki na wiedeńskim korcie. Dzięki wygranej w finale bilans bezpośrednich starć z Alexem de Minaurem poprawił się na 7-0 na korzyść tenisisty z Półwyspu Iberyjskiego. Przeciwnik nie był w stanie nawiązać wyrównanej walki z faworytem.

Znakomita forma prezentowana na przestrzeni całego roku przynosi wymierne efekty. Carlos Alcaraz ma już zapewniony udział w kończących sezon zawodach ATP Finals, które zostaną rozegrane w Turynie. Spotkają się tam najlepsi tenisiści mijających dwunastu miesięcy.