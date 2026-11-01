Grób Kamili Skolimowskiej wyróżnia się z daleka. Tak dziś wygląda pomnik mistrzyni olimpijskiej

Kamila Skolimowska. Sukcesy, nagła śmierć i pogrzeb mistrzyni

Na przełomie wieków Kamila Skolimowska stanowiła prawdziwy fenomen w polskiej lekkoatletyce. Sympatię całego kraju zyskała w 2000 roku, kiedy podczas igrzysk w Sydney wywalczyła tytuł mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem. W kolejnych latach wzbogaciła swój dorobek o dwa krążki mistrzostw Europy, zdobywając srebro w Monachium w 2002 roku oraz brąz cztery lata później w Goeteborgu. Niestety, przygotowania sportsmenki do walki o następne trofea przerwała tragedia podczas obozu kadry narodowej w Portugalii. Zawodniczka zasłabła na treningu, a w trakcie transportu do szpitala straciła przytomność. Mimo trwającej godzinę reanimacji, życia złotej medalistki z Sydney nie zdołano ocalić. Zgon nastąpił na skutek zatoru tętnicy płucnej wywołanego niezdiagnozowaną wcześniej zakrzepicą. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 lutego 2009 roku, a mszę żałobną odprawił biskup Tadeusz Płoski. Kamila Skolimowska spoczęła w Alei Zasłużonych na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Grób Kamili Skolimowskiej na Powązkach. Zdjęcia

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Tak wygląda pomnik na grobie Kamili Skolimowskiej

Mogiła sportsmenki przyciąga wzrok już z dużej odległości podczas spaceru cmentarną aleją. Miejsce spoczynku wyróżnia ogromny monument ukazujący postać Kamili Skolimowskiej w trakcie rzutu młotem, co idealnie oddaje obraz, jaki zachowali w pamięci kibice. Choć od tragicznego odejścia złotej medalistki z Sydney upłynęło przeszło 17 lat, wokół nagrobka nieustannie stoją świeże kwiaty oraz zapalone znicze. Okazała rzeźba jest w świetnym stanie i widać, że podlega systematycznym zabiegom konserwatorskim. Na płycie nagrobnej wyryto ponadto niezwykle poruszającą sentencję „Odchodzimy wtedy, kiedy lepsi już nie możemy być”.

Pomnik Kamili Skolimowskiej stanął przed Stadionem Śląskim. Złota medalistka została upamiętniona w Chorzowie