Ellis Simms otrzymał polskie obywatelstwo. Napastnik Coventry City czeka na powołanie do kadry

Ellis Simms ma polskie korzenie i otrzymał obywatelstwo

Urodzony w Oldham w północno-zachodniej Anglii 25-letni piłkarz gra na pozycji napastnika. Zawodnik ma pochodzenie angielskie, jamajskie oraz polskie ze strony matki, ponieważ w naszym kraju na świat przyszła jego babcia.

Właśnie te więzy krwi pozwoliły graczowi Coventry City na rozpoczęcie procedury wnioskowania o polski paszport i obywatelstwo, co zakończyło się sukcesem. Z ustaleń portalu Meczyki.pl wynika, że wojewoda mazowiecki wydał już dla Ellisa Simmsa potwierdzenie polskiego obywatelstwa. Oznacza to, że piłkarz jest dostępny dla selekcjonera na nadchodzące listopadowe zgrupowanie kadry narodowej przed starciami w Lidze Narodów przeciwko Rumunii (14 listopada) oraz Szwecji (17 listopada).

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Kim jest Ellis Simms? Dotychczasowa kariera napastnika

W przeszłości napastnik uczestniczył w zgrupowaniach młodzieżowych reprezentacji Anglii do lat 18 i 20, jednak brak debiutu w pierwszej kadrze „Synów Albionu” daje mu pełne prawo do zmiany barw narodowych. Piłkarz od lipca 2023 roku reprezentuje Coventry City, które wykupiło go z Evertonu za kwotę około 7 milionów euro. Do tej pory we wszystkich rozgrywkach dla obecnego klubu zaliczył 150 występów i strzelił 41 goli. Gdy drużyna Coventry wywalczyła awans do Premier League, jego rola na boisku uległa ograniczeniu, przez co w bieżącej kampanii zagrał w czterech meczach ligowych, tylko raz wychodząc w podstawowym składzie i zdobywając jedną bramkę.

Według doniesień profilu FootballScout, Ellis Simms pomimo uzyskania polskiego obywatelstwa nie otrzyma powołania na listopadowe spotkania drużyny narodowej. Wśród powołanych napastników mają się bowiem znaleźć Lewandowski, Benedyczak, Żukowski oraz Świderski.