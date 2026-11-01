Turniej WTA w Cennaj. Polskie tenisistki powalczą o cenne trofeum

Weronika Falkowska z awansem

Weronika Falkowska jako ostatnia z reprezentantek Polski zapewniła sobie miejsce w głównej drabince turnieju. Zajmująca obecnie 287. pozycję w światowym rankingu zawodniczka musiała skutecznie przebrnąć przez dwustopniowe eliminacje. Awans przypieczętowała po zaciętym spotkaniu ze Słowaczką Viktorią Morvayovą, wygrywając 6:3, 5:7, 6:4 w drugiej rundzie kwalifikacji. To ogromny sukces dla dwudziestosześcioletniej tenisistki z naszego kraju. Dzięki temu zwycięstwu zagra w głównej części zawodów cyklu WTA po raz pierwszy od turnieju w Warszawie w 2022 roku.

Warto również zaznaczyć, że dla polskiej kwalifikantki będzie to debiutancki występ w głównej drabince turnieju tej rangi poza granicami ojczyzny. W pierwszej rundzie zmierzy się z utalentowaną czeską zawodniczką Lindą Fruhvirtovą, która zajmuje obecnie 153. miejsce w prestiżowym zestawieniu WTA. Faworytką tego spotkania wydaje się być wyżej notowana rywalka, jednak Polka wielokrotnie pokazywała na korcie charakter. Kibice z niecierpliwością oczekują na to starcie, licząc na sprawienie niespodzianki przez niżej notowaną tenisistkę. Mecz ten będzie doskonałym sprawdzianem aktualnej formy naszej reprezentantki.

Z kim zagra Magda Linette?

Najwyżej rozstawiona z Polek Magda Linette wystąpi w indyjskich zawodach z numerem trzecim. Jej pierwszą przeciwniczką na twardych kortach będzie Alona Falej, białoruska kwalifikantka plasująca się na 196. pozycji w rankingu. W przypadku pomyślnego przejścia tej przeszkody, w drugiej rundzie na polską tenisistkę czekać będzie kolejna wymagająca próba. Triumfatorka pierwszego meczu zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy Japonką Moyuką Uchijimą a reprezentującą Słowację Rebeccą Sramkovą. Eksperci przewidują, że doświadczona reprezentantka Polski ma duże szanse na zajście w tej imprezie bardzo daleko.

Z numerem ósmym w głównej drabince turniejowej zameldowała się natomiast Katarzyna Kawa. Polska tenisistka rozpocznie swoje zmagania od rywalizacji z siedemnastoletnią reprezentantką gospodarzy Maayą Rajeshwaran Revathi, notowaną na 716. miejscu na świecie. Hinduska zawodniczka bierze udział w imprezie dzięki otrzymanej od organizatorów dzikiej karcie. Jeśli Polka wygra swoje premierowe spotkanie, w drugiej rundzie może dojść do niezwykle ciekawego pojedynku derbowego. Kolejną przeciwniczką Kawy będzie bowiem triumfatorka meczu pomiędzy wspomnianą wcześniej Fruhvirtovą a Falkowską.