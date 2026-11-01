Trybunał Konstytucyjny wznawia prace. Kiedy pierwsze rozprawy?

W strukturach Trybunału Konstytucyjnego nastąpiły istotne przetasowania kadrowe. W miniony piątek stery w tej instytucji przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, zawieszając dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego. W związku z tymi wydarzeniami pojawiają się głosy, że organ ten wreszcie powróci do swojego standardowego trybu pracy i rozstrzygania spraw.

Plany dotyczące dalszego działania Trybunału przedstawił w niedzielę na antenie TVP Info szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Polityk zadeklarował, że wznowienie pierwszych rozpraw to perspektywa zaledwie kilku tygodni. Na rozstrzygnięcie czekają między innymi zaległe wnioski zwykłych obywateli, które leżą w instytucji od dłuższego czasu.

„To jest kwestia tygodni, kiedy my będziemy mieli pierwsze rozprawy i będą rozpatrywane pierwsze sprawy merytorycznie. To jest już szybko i ja się z tego cieszę” – powiedział minister.

Szef ministerstwa sprawiedliwości wymienił również najpilniejsze wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się nowe szefostwo TK. Wśród kluczowych kwestii znajduje się opracowanie planu budżetowego na kolejny rok. Waldemar Żurek z aprobatą przyjął także krok sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która zdecydowała o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału.

Waldemar Żurek o uchyleniu immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu

Szef resortu sprawiedliwości poruszył również kwestię wniosków dotyczących odebrania immunitetów przedstawicielom zawieszonego szefostwa Trybunału. Wyjątkowo krytyczne słowa skierował w stronę Bogdana Święczkowskiego, któremu wytknął poczucie bezkarności oraz przekonanie, że nie obowiązują go standardowe reguły odpowiedzialności prawnej.

„Pan Święczkowski od dłuższego czasu uważa się za osobę w ogóle wyjętą spod prawa. Jak każdy obywatel ma odpowiadać przed niezawisłym sądem” – stwierdził Żurek. Wyraził przy tym nadzieję, że skierowane przez niego dokumenty doczekają się rozpatrzenia w możliwie najkrótszym terminie.

Minister Waldemar Żurek wystawił też surową ocenę funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego w minionych latach. W jego ocenie organ ten przeobraził się w „wydmuszkę”, której głównym zadaniem stało się spełnianie politycznych żądań konkretnych grup interesu.

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Nocna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w TK. Ostra reakcja ministra

Największe poruszenie wywołał jednak komentarz szefa resortu na temat nocnego pojawienia się prezydenta Karola Nawrockiego w gmachu TK. Sytuacja miała miejsce w nocy z piątku na sobotę, kiedy to prezydent nagle skrócił swoją zagraniczną wizytę w Senegalu i przyleciał z powrotem do stolicy. Po odbyciu spotkania z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, głowa państwa udała się bezpośrednio do siedziby Trybunału zlokalizowanej przy alei Szucha.

W sieci szybko pojawiły się materiały wideo dokumentujące całe zajście. Na opublikowanych filmach zarejestrowano moment, w którym Karol Nawrocki wkracza do budynku, przeciskając się pomiędzy stojącymi w wejściu sędziami.

Odnosząc się do tych scen, minister Waldemar Żurek wyraził głębokie oburzenie. Negatywnie ocenił postawę współpracowników towarzyszących głowie państwa i pochylił się nad położeniem funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Jednocześnie wyraził wdzięczność funkcjonariuszom policji za opanowanie. Według szefa resortu samo wtargnięcie do gmachu może skutkować odpowiedzialnością prawną.

„Samo jego wejście do Trybunału oceniam już w kategoriach prawnokarnych. To było naruszenie nietykalności budynku Trybunału. Jego współpracownicy zupełnie bezkarnie zachowywali się w budynku i myślę, że prokuratura musi wyciągnąć z tego tytułu konsekwencje” – powiedział szef MS.

Zaraz potem minister użył jeszcze bardziej zdecydowanych sformułowań. Waldemar Żurek zaznaczył, że jest pełen uznania dla sędziów, którzy nie ugięli się pod naciskiem. Ich opór nazwał heroiczną postawą w obliczu „bandyckiego najścia grupy z prezydentem na czele”. Na koniec polityk wezwał jednak wszystkich uczestników życia publicznego do ostudzenia emocji i wyciszenia politycznego konfliktu.

Nadzwyczajne posiedzenie Sądu Najwyższego po wydarzeniach w TK

Konflikt narastający wokół Trybunału Konstytucyjnego wywołał także bezpośrednie reakcje w strukturach Sądu Najwyższego. W związku z ostatnimi wydarzeniami na wtorek, 3 listopada, wyznaczono termin nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN.

Głównym tematem zaplanowanego posiedzenia mają być kwestie związane z zagrożeniami dla ładu konstytucyjnego w kraju. Sędziowie pochylą się nad respektowaniem reguł demokratycznego państwa prawa, gwarancjami niezawisłości sądownictwa, a także nad właściwym działaniem konstytucyjnych instytucji państwowych.

Zwieńczeniem wtorkowych obrad ma być uchwalenie specjalnego stanowiska w tej sprawie. I prezes Sądu Najwyższego wytłumaczył, że rezygnacja ze standardowego, siedmiodniowego okresu na powiadomienie sędziów o zwołaniu zgromadzenia wynika wyłącznie z wyjątkowego i pilnego charakteru obecnej sytuacji.