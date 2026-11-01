Grób Józefa Oleksego na Powązkach. Tak wygląda przed Wszystkich Świętych 2026

Miejscem wiecznego spoczynku Józefa Oleksego są warszawskie Powązki Wojskowe, czyli nekropolia, na której chowani są wybitni przedstawiciele polskiego życia społecznego, kultury oraz polityki. Mogiła tego wieloletniego lidera polskiej lewicy jest ulokowana w jednej z bocznych alejek stołecznego cmentarza.

Pomnik z jasnego kamienia cechuje się dużą prostotą oraz wymowną symboliką. Na płycie nagrobnej widnieją imię i nazwisko zmarłego, daty jego życia, a także najważniejsze pełnione funkcje państwowe, czyli „Marszałek Sejmu RP” i „Prezes Rady Ministrów”. Nad tymi napisami zamontowano płaskorzeźbę ukazującą wizerunek Oleksego z typowym dla niego, łagodnym wyrazem twarzy.

Wielu dawnych współpracowników polityka uważa, że ten pełen godności, a zarazem pozbawiony przepychu pomnik idealnie oddaje usposobienie samego zmarłego. Józef Oleksy spoczywa w kwaterze Powązek Wojskowych, gdzie znajdują się również mogiły wielu innych działaczy z czasów transformacji ustrojowej. Ta część nekropolii jest bardzo zadbana i spokojna, a podczas Wszystkich Świętych rozświetlają ją setki palących się zniczy. Przechodnie regularnie przystają przy tym nagrobku, który mimo upływu kolejnych lat wciąż pozostaje jednym z najbardziej znanych miejsc pochówku przedstawicieli polskiej lewicy.

Przy pomniku regularnie pojawiają się zapalone znicze oraz świeże wiązanki kwiatów, które zostawiają tam nie tylko bliscy i dawni koledzy partyjni, lecz także zwykli odwiedzający cmentarz. Dla wielu osób stanowi to wyraz pamięci o ważnej postaci dla historii Polski po 1989 roku, niezależnie od wszelkich ocen politycznych jego działalności.

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