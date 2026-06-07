"Natychmiast do dymisji, zdrada narodowa". Czarnek uderza w rząd Tuska

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-06-07 18:31

Były minister edukacji w ostrych słowach odniósł się do najnowszej wypowiedzi wiceministra nauki. Polityk Prawa i Sprawiedliwości domaga się natychmiastowego ustąpienia całego gabinetu Donalda Tuska, co jest bezpośrednią reakcją na porównanie członków UPA do żołnierzy niezłomnych przez Karola Szeptyckiego na antenie radiowej.

Przemysław Czarnek

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Autor: ART SERVICE / Super Express Przemysław Czarnek w garniturze i krawacie, z polską flagą wpiętą w klapę, patrzący prosto. Zdjęcie ilustruje plany polityka dotyczące zmian w programie 800 plus i walki o władzę, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

Podczas wizyty w Nowym Targu poseł postawił sprawę całkowicie jasno: „Natychmiast do dymisji i to nie ten wiceminister, tylko cały rząd z Tuskiem na czele, bo to jest zdrada narodowa”.

Poseł przymierzany do roli przyszłego szefa rządu uznał, że obecność Szeptyckiego w gabinecie jest „potężnym skandalem”. Czarnek nie szczędził ostrych słów swojemu oponentowi, zarzucając mu, że „mówi o ludobójcach na Wołyniu, że byli to coś jakby polscy żołnierze niezłomni” i podsumował stanowczo, że „taki człowiek nie powinien być w polskim rządzie”.

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Cała afera ma swój początek w piątkowej audycji rozgłośni TOK FM. Przedstawiciel resortu nauki przyznał tam wprost, że członkowie formacji dążącej do ukraińskiej niepodległości to „trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni”. Szeptycki dodał jednak na antenie, że wyjaśnienie tragicznej zbrodni wołyńskiej wymaga absolutnie osobnego potraktowania.

Alfabet Millera - C jak Czarnek