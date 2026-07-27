Cejrowski ostro o Morawieckim. Tak nazwał byłego premiera, że aż strach!

Znany podróżnik skomentował ostatnie roszady wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości podczas wywiadu udzielonego Michałowi Rachoniowi z Telewizji Republika. W trakcie rozmowy zaznaczył, że na miejscu szefa partii postąpiłby identycznie. Wojciech Cejrowski wyraził aprobatę dla działań prezesa wobec byłego premiera, mimo że sam miewa krytyczne uwagi względem poczynań Jarosława Kaczyńskiego.

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– Zachował się tak, jak trzeba. Jakiś "chłystek", którego wyciągnąłem, który wyrósł przy mnie, dałem mu stanowisko, byłeś człowieku nikim, byłeś "pomagierem Tuska" panie Morawiecki, ja cię zrobiłem premierem, tym, kim jesteś teraz ja cię zrobiłem za pomocą moich machlojek, i teraz ty mi zaczynasz podskakiwać w ramach mojej partii?! To tak się nie robi. A ja bym wyrzucił Morawieckiego już dawno –

Wojciech Cejrowski o kalkulacjach Mateusza Morawieckiego

Podróżnik pokusił się również o analizę strategii przyjętej przez byłego premiera. Według niego polityk uznał dawny układ za nieperspektywiczny i usiłuje wypracować dla siebie nową, korzystną pozycję na scenie. Jak twierdzi, Mateusz Morawiecki zamierza dysponować własną frakcją poselską, która pozwoliłaby mu na prowadzenie negocjacji z innymi siłami politycznymi, w tym z obecnym premierem.

Zdaniem podróżnika właściwym krokiem prezesa PiS w tej sytuacji byłoby natychmiastowe wyrzucenie byłego szefa rządu, bez podejmowania jakichkolwiek prób dialogu. Cejrowski skrytykował zwlekanie z decyzją, posługując się wymownym porównaniem do niewiernej małżonki.

- Jeśli raz zdradziła, to nie chcemy mieć z nią do czynienia, bo będzie tak robiła. Czyli jak Morawiecki zdradził raz, to koniec, Kaczyński zachował się poprawnie, a Morawiecki... też, bo próbuje coś ugrać, to nieeleganckie no ale - ocenił.

Kłopoty Prawa i Sprawiedliwości. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Badanie przeprowadzone niedawno przez Instytut Badań Pollster ukazuje pesymistyczny scenariusz dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Większość ankietowanych uważa, że partia ma znikome szanse na zwycięstwo w przyszłych wyborach bez udziału Mateusza Morawieckiego. W podobnym tonie wypowiada się prof. Kazimierz Kik. Politolog zaznaczył w "Super Expressie", że jeśli ugrupowanie byłego premiera zdobędzie kilkanaście procent poparcia, PiS bez niego po prostu nie utworzy rządu prawicowego.

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