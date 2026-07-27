Jak mieszka Anna Maria Żukowska? Wnętrza pełne bibelotów

Anna Maria Żukowska to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej polityki. Warszawianka, urodzona 11 czerwca 1983 roku, jest absolwentką prawa i filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją karierę budowała konsekwentnie przez lata, zaczynając od aktywności społecznej i młodzieżowej. Zanim zdobyła mandat poselski, przez ponad dziesięć lat angażowała się w różnorodne inicjatywy publiczne.

W początkach swojej ścieżki, w latach 2010–2013, kierowała pracami koła Federacji Młodych Socjaldemokratów na Mokotowie. Ponadto, między 2011 a 2015 rokiem działała w strukturach Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Od dawna wspiera ruchy walczące o prawa mniejszości, aktywnie współtworząc komitet organizacyjny warszawskiej Parady Równości. Kluczowe doświadczenie medialne zdobywała pracując jako rzeczniczka prasowa SLD w latach 2016–2021.

Wybory parlamentarne z 2023 roku okazały się dla niej prawdziwym triumfem. Anna Maria Żukowska zdobyła poparcie aż 38 426 wyborców, co stanowiło ponad dwukrotny wzrost w stosunku do poprzedniego głosowania. Ten imponujący wynik zapewnił jej nie tylko reelekcję do Sejmu X kadencji, ale również dał jej drugie miejsce w skali kraju wśród wszystkich kandydatów Nowej Lewicy. Takie wsparcie wyraźnie ugruntowało jej pozycję w ścisłym kierownictwie partii.

Anna Maria Żukowska: mieszkanie w stylu retro

Wnętrza mieszkania posłanki charakteryzują się niezwykle ciepłym i przytulnym klimatem. Główną rolę odgrywają tu bogato zdobione, rzeźbione meble w stylu vintage, które nadają przestrzeni niepowtarzalny charakter. Przestrzeń wypełniona jest licznymi bibelotami, a ściany zdobi pokaźna kolekcja książek z prywatnej biblioteczki. Co ciekawe, posłanka nie boi się mocnych, wyrazistych kolorów, co może stanowić pewne zaskoczenie dla osób znających ją tylko z oficjalnych wystąpień. Dodatkowo, w okresie świątecznym, jej dom tętni życiem dzięki licznym, sezonowym dekoracjom.

PŁONĄCA PUŁAPKA 3 | NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ