Ogrodnicy sadzą go coraz częściej zamiast tui. Nie brązowieje i nie wymaga przycinania

Tradycyjnie popularne rośliny na żywopłoty, pomimo swojej dawnej dominacji, coraz częściej ustępują miejsca nowym rozwiązaniom, głównie z powodu wysokich wymagań pielęgnacyjnych i podatności na specyficzne problemy.

Współczesne trendy w ogrodnictwie skupiają się na poszukiwaniu gatunków, które oferują niezmienną estetykę przez cały rok, są odporne na zmienne warunki i minimalizują potrzebę intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Wybierając idealne rośliny na żywopłot, należy brać pod uwagę nie tylko ich wygląd, ale również takie cechy jak tempo wzrostu, odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz łatwość utrzymania, aby zapewnić długotrwały i bezproblemowy efekt.

Na rynku pojawia się konkretna alternatywa, która dzięki swojej naturalnej odporności, niskim wymaganiom pielęgnacyjnym i atrakcyjnemu wyglądowi przez wszystkie sezony, zdobywa coraz większe uznanie wśród ogrodników poszukujących nowoczesnych rozwiązań.

Współczesne ogrody stawiają przede wszystkim na wygodę. Wiele osób wybiera gatunki, które dobrze znoszą zmienne warunki pogodowe, są odporne na choroby i nie wymagają wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki temu ogród prezentuje się atrakcyjnie przez cały rok, a jego utrzymanie nie pochłania zbyt wiele czasu.

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Tuje - co zamiast nich?

Wybierając rośliny na żywopłot, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich wygląd, ale także tempo wzrostu, odporność na mróz i suszę oraz wymagania dotyczące cięcia. Niektóre gatunki potrafią zachwycać przez cały rok, a jednocześnie nie sprawiają większych problemów nawet początkującym ogrodnikom.

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Posadź to w swoim ogrodzie

Coraz częściej zamiast tui sadzony jest jałowiec skalny 'Blue Arrow'. To wąski, kolumnowy iglak o charakterystycznym srebrzystoniebieskim zabarwieniu, który zachowuje atrakcyjny wygląd przez cały rok. W przeciwieństwie do tui nie ma tendencji do masowego brązowienia, a dzięki naturalnie smukłemu pokrojowi praktycznie nie wymaga regularnego przycinania. Rośnie stosunkowo wolno i utrzymuje elegancki kształt bez większej ingerencji. Dobrze znosi mrozy, okresowe susze oraz zanieczyszczenie powietrza, dlatego świetnie sprawdza się zarówno w przydomowych ogrodach, jak i przy ogrodzeniach. Najlepiej rośnie na słonecznych stanowiskach i w przepuszczalnej glebie.

Jeśli zapewni mu odpowiednie warunki, przez wiele lat będzie ozdobą ogrodu, nie wymagając przy tym tak intensywnej pielęgnacji jak tradycyjne tuje. To właśnie dlatego coraz więcej ogrodników i projektantów zieleni poleca go jako nowoczesną alternatywę dla klasycznych żywopłotów.