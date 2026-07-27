Laboratorium narkotyków w Józefowie. Zatrzymano 25-latka poszukiwanego przez Interpol

Profesjonalna linia produkcyjna mefedronu w Józefowie

Na terenie jednej z posesji w Józefowie policjanci ujawnili w pełni wyposażone laboratorium przeznaczone do wytwarzania mefedronu. W pomieszczeniach znajdował się specjalistyczny sprzęt, w tym reaktor, mieszadła, grzałki oraz zaawansowany system wentylacji. Funkcjonariusze zabezpieczyli także odzież ochronną, taką jak specjalne kombinezony i maski wykorzystywane podczas procesu produkcji. Ze względu na zagrożenie związane z substancjami chemicznymi w akcji uczestniczyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy potwierdzili, że przebywanie w obiekcie jest bezpieczne, co umożliwiło mundurowym przeprowadzenie dalszych czynności dochodzeniowych.

Zabezpieczono 30 kg narkotyków i chemikalia

W trakcie przeszukania policjanci przejęli około 20 kg gotowego mefedronu oraz około 10 kg substancji będącej w fazie krystalizacji. Na miejscu znajdowało się również kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych, które stanowią niezbędne składniki do produkcji narkotyków syntetycznych. W szczegółowych oględzinach brali udział biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy pobrali próbki zabezpieczonych środków do analizy. Dzięki działaniom służb tysiące porcji niebezpiecznych substancji nie trafią do sprzedaży na czarnym rynku. Według ustaleń policji środki syntetyczne wiążą się z nieprzewidywalnymi skutkami zażywania i stanowią zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Zatrzymany 25-latek był poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu

Podczas interwencji na terenie posesji zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Po weryfikacji w systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna był poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu przez mołdawskie organy ścigania za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Otwocku, która nadzoruje przebieg całego postępowania. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl