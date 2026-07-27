Zatrzymania w powiecie siedleckim. Policja przejęła 8 kg narkotyków i broń

Akcja policji na terenie powiatu siedleckiego

21 lipca 2026 roku funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego. Wsparcia udzielili im policjanci z Krakowa, Siedlec oraz funkcjonariusze pododdziałów kontrterrorystycznych z Kielc, Lublina i Radomia. Mundurowi na podstawie wcześniejszych ustaleń weszli na teren 6 posesji w powiecie siedleckim. W wyniku tych czynności zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 48, 26 oraz 38 lat, którzy są mieszkańcami województwa mazowieckiego.

Przejęto narkotyki, broń i znaczną sumę gotówki

Podczas przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli 5 kg marihuany, 1 kg amfetaminy, 800 gramów MDMA oraz 500 gramów ketaminy. Wśród przejętych substancji znalazło się także 200 gramów kokainy, 200 gramów mefedronu, 639 znaczków LSD, ponad 900 tabletek extasy oraz 100 opakowań leków psychotropowych i 600 ml płynnej żywicy konopnej. Oprócz narkotyków funkcjonariusze zabezpieczyli 2 sztuki broni krótkiej, 1 kilogramową sztabkę srebra i 1 gram złota. Policja przejęła również 136 000 zł, 16 telefonów komórkowych oraz sprzęt komputerowy, który mógł służyć do prowadzenia nielegalnego procederu.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnych cel, a następnie usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Odpowiedzą oni za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za te czyny może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek organów ścigania sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl