Laboratorium narkotyków w Józefowie. 25-latek poszukiwany przez Interpol zatrzymany

Laboratorium mefedronu w Józefowie zlikwidowane

27 lipca 2026 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego w Otwocku wraz z funkcjonariuszami łódzkiego CBŚP przeprowadzili akcję na terenie jednej z posesji w Józefowie. Z ich wcześniejszych ustaleń wynikało, że w tym miejscu może działać nielegalna fabryka środków odurzających. Na miejscu funkcjonariusze odnaleźli w pełni wyposażone i profesjonalne laboratorium służące do produkcji mefedronu. W pomieszczeniach znajdował się specjalistyczny sprzęt, w skład którego wchodził reaktor, grzałki, mieszadła oraz zaawansowany system wentylacji.

Straż pożarna i biegli na miejscu akcji w powiecie otwockim

Podczas działań policjanci zabezpieczyli także odzież ochronną, w tym specjalne maski i kombinezony wykorzystywane przy produkcji chemikaliów. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji do akcji wezwano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy sprawdzili pomieszczenia i potwierdzili, że mundurowi mogą bezpiecznie prowadzić w nich dalsze czynności. W oględzinach brali udział również biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy pobrali próbki zabezpieczonych środków do dalszych badań.

Przejęto 30 kg narkotyków oraz profesjonalny sprzęt

W trakcie przeszukania posesji policjanci znaleźli około 20 kg gotowego mefedronu oraz dodatkowe 10 kg tej samej substancji będącej w fazie krystalizacji. Funkcjonariusze przejęli również kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych niezbędnych do wytwarzania narkotyków oraz kompletne urządzenia tworzące linię produkcyjną. Służby wskazują, że dzięki tej interwencji tysiące porcji niebezpiecznych syntetyków nie trafi na czarny rynek. Substancje te są uznawane za jedne z najgroźniejszych, a ich zażywanie może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Areszt dla obywatela Mołdawii poszukiwanego przez Interpol

Na terenie posesji w Józefowie zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Po weryfikacji danych w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu przez mołdawskie organy ścigania za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Prokuratura Rejonowa w Otwocku przedstawiła mu zarzuty dotyczące wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 25-latka na okres 3 miesięcy. Policja zapowiada dalsze działania wymierzone w zwalczanie tego procederu na terenie powiatu.

Źródło: Policja.pl