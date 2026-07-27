Ranking ATP uaktualniony. Sprawdź pozycje polskich tenisistów

Jak wygląda ranking ATP Polaków

Hubert Hurkacz zanotował w najnowszym notowaniu spadek z 70. na 71. miejsce w klasyfikacji tenisistów. Kamil Majchrzak również nie utrzymał swojej dotychczasowej lokaty i przesunął się z 71. na 72. pozycję. Zmiany te wynikają z systemu naliczania punktów za poszczególne zawody cyklu. Obaj polscy tenisiści znajdują się bezpośrednio obok siebie w światowym zestawieniu zawodowców. Mimo spadków wciąż zajmują miejsca w pierwszej setce rankingu męskiego.

Na samym czele światowej listy nie doszło do żadnych przetasowań w pierwszej trójce. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner, który utrzymuje przewagę nad resztą stawki. Drugie miejsce zajmuje obecnie reprezentant Niemiec Alexander Zverev. Podium zamyka hiszpański zawodnik Carlos Alcaraz, który dopełnia grono najlepszych graczy świata. Wymieniona trójka tenisistów solidnie okopała się na najwyższych pozycjach.

Jakie zmiany zaszły w pierwszej dziesiątce

W ścisłej czołówce klasyfikacji doszło do kilku istotnych rotacji punktowych. Na utracie punktów przez bezpośrednich rywali skorzystał utytułowany Serb Novak Djoković. Zawodnik awansował na piąte z siódmego miejsca, mimo że nie grał w minionym tygodniu w żadnym turnieju. Taka sytuacja to efekt specyfiki tenisowych zestawień opartych na obronie zdobytych wcześniej trofeów. Rosjanin Daniił Miedwiediew również poprawił swoje notowania i zamienił ósmą pozycję na siódmą.

Nie wszyscy gracze ze ścisłej elity mogli cieszyć się z poprawy swoich lokat. Z piątej na szóstą pozycję spadł Australijczyk Alex de Minaur. Znacznie gorzej miniony tydzień wspominać będzie Amerykanin Ben Shelton, który obsunął się z szóstej na ósmą pozycję. Różnice punktowe między poszczególnymi miejscami są tak niewielkie, że każdy tydzień przynosi kolejne przetasowania. Zawodnicy muszą nieustannie rywalizować na korcie, by utrzymać swoje wysokie lokaty.