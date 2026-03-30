Przemysław Czarnek poszedł w ślady prezydenta. Też zawitał do Łysych z palemką

Piotr Margielewski
2026-03-30 10:23

W 2025 roku, podczas kampanii prezydenckiej, Karol Nawrocki odwiedził w Niedzielę Palmową miejscowość Łyse. Wizyta przyniosła mu szczęście w drodze po najwyższy urząd w państwie. Teraz, po namaszczeniu przez Jarosława Kaczyńskiego na kandydata na premiera, w jego ślady poszedł Przemysław Czarnek. Polityk PiS również pojawił się tam, by poświęcić palemkę, która, choć mniejsza, była znacznie bardziej kolorowa.

Tradycja w Łysych. Nawrocki i Czarnek z palemkami

Szósta niedziela Wielkiego Postu to początek Wielkiego Tygodnia. Katolicy tradycyjnie przynoszą wtedy do kościołów palemki do poświęcenia. W zeszłym roku Karol Nawrocki, otwarcie mówiący o swojej wierze, celebrował ten dzień w Łysych, miejscowości w powiecie ostrołęckim, słynącej ze spektakularnych obchodów i konkursu na najwyższą palmę wielkanocną. To wydarzenie zawsze przyciąga tłumy, będąc jednocześnie pokazem bogatej kultury kurpiowskiej. Ówczesny kandydat na prezydenta dzierżył wtedy w dłoniach niezwykle imponującą, biało-czerwoną palemkę.

W tegoroczną Niedzielę Palmową do Łysych zawitał inny ważny gość. Wśród osób podziwiających tradycyjne, kurpiowskie palmy znalazł się Przemysław Czarnek. Polityk Prawa i Sprawiedliwości, niedawno ogłoszony kandydatem na premiera z ramienia tej partii, przyniósł własną palemkę. Choć była ona skromniejszych rozmiarów niż zeszłoroczna palma Nawrockiego, nadrabiała to wyjątkową feerią barw. Podczas wizyty Przemysław Czarnek wygłosił także krótkie przemówienie do zgromadzonych.

- Będąc zaszczyconym, że mogę tu z Państwem być, i w ten sposób zaczynać ten najważniejszy tydzień w roku. Życzę Państwu, abyśmy zawsze stali z tymi, którzy palmami witają Jezusa, palmami witają prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie - mówił.

Sonda
Czy Przemysław Czarnek to dobry kandydat PiS na premiera?
QUIZ. Przemysław Czarnek namaszczony! Co wiesz o ewentualnym premierze?
Pytanie 1 z 10
Przemysław Czarnek urodził się w Kole. W którym roku?
Alfabet Millera - C jak Czarnek
Przemysław Czarnek